Arsenal xây chắc ngôi đầu Premier League

Dù Mikel Arteta quyết định xoay tua đội hình trong bối cảnh lịch thi đấu tháng 12 dày đặc, Arsenal chỉ mất 11 phút để xuyên thủng mành lưới Brentford. Noni Madueke có đường chọc khe tinh tế để Ben White thoát xuống, trước khi tạt bóng như đặt cho Mikel Merino bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỷ số.

Theo Opta, Merino ghi đến 14 bàn thắng bằng đầu tính từ mùa giải trước, con số không cầu thủ nào trong top 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu làm được.

Những phút tiếp theo, trận đấu diễn ra sôi nổi. Madueke suýt nhân đôi cách biệt nhưng bị thủ thành Kelleher từ chối, trong khi ở chiều ngược lại, David Raya cũng phải bay người đẩy cú đánh đầu của Kevin Schade dội xà.

Arsenal là ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Hiệp hai chứng kiến Brentford chơi tự tin hơn, đặc biệt sau khi Igor Thiago được tung vào sân. Tuy nhiên, sự thay người quyết đoán của Arteta với Eberechi Eze và Bukayo Saka giúp "Pháo thủ" lấy lại thế trận. Các cú sút xa của Calafiori và Rice gây sóng gió, trước khi Saka ghi dấu ấn quyết định ở phút 90+1. Ngôi sao người Anh tận dụng đường chuyền của Merino để thoát xuống, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0.

3 điểm quan trọng giúp Arsenal duy trì khoảng cách 5 điểm với nhóm bám đuổi. Đoàn quân của Mikel Arteta vẫn bất bại trên sân nhà tại Premier League mùa này (thắng 7, hòa 1).

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn