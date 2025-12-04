Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có mưa nhỏ rải rác, vùng núi cao rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ gây mưa, mưa nhỏ rải rác; nhiệt độ giảm khoảng 1-3 độ; ở trạm Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6.

Trong 24h-48 giờ tới, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và phía Bắc của khu vực Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ, có nơi dưới 12 độ.

Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Khu vực Hà Nội có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-18 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-3,0m, biển động.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4,0-6,0m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-5,0m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 15, trên cao là nhiễu động trong đới gió Đông nên ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to diện rộng.

