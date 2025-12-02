Máy bay "mất tích" bất ngờ được phát hiện sau 13 năm

Một chiếc máy bay của Air India biến mất khỏi hồ sơ chính thức của công ty cuối cùng đã được tìm thấy sau 13 năm khi nó bị bỏ lại ở một góc của Sân bay Kolkata.

Chiếc máy bay Boeing 737 43 năm tuổi này chỉ được tìm thấy sau khi các nhà chức trách sân bay liên hệ với Air India vào ngày 22/11 để yêu cầu loại bỏ chiếc máy bay đã ngừng hoạt động trong thời gian dài, Aviation A2Z đưa tin.

Chiếc máy bay mang số hiệu VT-EHH là chiếc Boeing 737-2A8F thuộc dòng "Baby Boeing".

Chiếc máy bay bị bỏ lại một góc ở Sân bay Kolkata. Nguồn: Aviation A2Z

Máy bay này bắt đầu hoạt động vào năm 1982 với hãng hàng không Indian Airlines, sau đó bay với hãng Alliance Air và cuối cùng được Air India chuyển đổi thành máy bay chở hàng vào năm 2007.

Sau đó, máy bay được ký hợp đồng với Bưu điện Ấn Độ trước khi cuối cùng bị đình chỉ hoạt động tại Sân bay Kolkata vào năm 2012.

Thay vì được bán, loại bỏ hoặc ghi chép chính xác, chiếc máy bay bị bỏ lại ở một góc của sân bay và đáng ngạc nhiên là đã biến mất khỏi các tài liệu về tài sản của Air India.

Khi sân bay yêu cầu Air India di dời chiếc máy bay bỏ hoang, yêu cầu này đã dẫn đến việc xem xét lại tài liệu nội bộ.

Sau đó, hãng hàng không phát hiện ra rằng máy bay phản lực này đã bị bỏ qua khỏi hồ sơ trong nhiều năm, nghĩa là nó không được đưa vào ngân sách, kế hoạch bảo trì hoặc quản lý tài sản.

Theo Aviation A2Z, Tổng giám đốc điều hành Air India Campbell Wilson đã nói với nhân viên rằng VT-EHH đã nhiều lần bị bỏ qua khỏi tài liệu nội bộ trước khi hãng hàng không này tư nhân hóa, dẫn đến việc máy bay này thực sự bị "lãng quên".

Sau khi ngừng hoạt động, chiếc máy bay được cho là đã được chuyển từ Kolkata đến Delhi, và sau đó đến Rajasthan, nơi nó được dự định tái sử dụng thành một nhà hàng.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn