Hong Kong chi hơn 100.000 USD cho mỗi gia đình giúp việc thiệt mạng vì cháy chung cư

Trong ảnh là gia đình của nữ giúp việc Indonesia Erawati thiệt mạng trong vụ cháy chung cư - Ảnh: SCMP

Gia đình các lao động giúp việc thiệt mạng trong vụ cháy chung cư Wang Fuk Court, quận Tai Po tuần trước sẽ nhận tổng cộng gần 800.000 HKD (hơn 102.000 USD) mỗi trường hợp, bao gồm tiền bồi thường theo luật và hỗ trợ đặc biệt, trang South China Morning Post ngày 2-12 đưa tin.

Ông Chris Sun Yuk Han, Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi Hong Kong, cho biết khoản hỗ trợ này gồm hơn 500.000 HKD (hơn 64.000 USD) tiền bồi thường theo luật và 250.000 HKD (hơn 32.000 USD) hỗ trợ thêm.

Trong đó, 200.000 HKD (khoảng 25.600 USD) sẽ được trao cho gia đình nạn nhân như khoản chia sẻ tinh thần, và phần còn lại nhằm chi trả chi phí tang lễ cũng như các chi phí phát sinh.

Phát biểu sau cuộc gặp Bộ trưởng Lao động nhập cư Philippines Hans Leo Cacdac, ông Sun nhấn mạnh rằng chính quyền sẽ phối hợp với lãnh sự quán để đảm bảo chỉ thân nhân hợp pháp nhận được hỗ trợ.

"Chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ để tiền được trao đúng người", ông nói.

Bộ trưởng Lao động nhập cư Philippines Hans Leo Cacdac đến thăm gia đình một lao động đã thiệt mạng trong đám cháy ở Hong Kong - Ảnh: SCMP

Cập nhật đến 17h ngày 2-12, chính quyền Hong Kong xác nhận 156 người tử vong sau vụ cháy kéo dài 43 giờ, trong đó có 10 người giúp việc, gồm 1 công dân Philippines và 9 công dân Indonesia. Ngoài ra còn có 3 người bị thương và 30 người chưa xác định được tung tích, dù họ đăng ký địa chỉ lưu trú tại khu chung cư.

Ông Sun cho biết có tổng cộng 235 lao động nhập cư sống trong khu chung cư vào thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, gồm 94 người Philippines và 141 người Indonesia.

Những lao động giúp việc sống tại khu chung cư Wang Fuk Court cũng sẽ được hỗ trợ riêng: mỗi người nhận 20.000 HKD (hơn 2.500 USD) để bù đắp phần thu nhập bị mất. Họ sẽ được miễn toàn bộ chi phí y tế đến ngày 21-12-2026.

Người bị thương sẽ nhận 50.000 HKD (gần 6.500 USD) nếu nằm viện tối đa sáu ngày, hoặc 100.000 HKD (khoảng 12.800 USD) với thời gian điều trị từ một tuần trở lên.

Bộ trưởng Cacdac gửi lời chia buồn của Tổng thống Philippines tới gia đình các nạn nhân và cho biết thi thể nữ giúp việc Maryan Esteban - công dân Philippines thiệt mạng - sẽ được đưa về nước.

Chính phủ Philippines cũng cam kết hỗ trợ giáo dục cho con cái của những người bị thương hoặc thiệt mạng trong vụ cháy, ông Cacdac nói thêm.

Về 30 lao động chưa rõ tung tích, ông cho biết họ "không nhất thiết là mất tích", vì một số đã về nước hoặc chuyển sang quốc gia khác, và không phải ai cũng có mặt trong tòa nhà vào thời điểm xảy ra sự cố.

Trước phản ánh của người dân về thủ tục xin hỗ trợ rườm rà, ông cho biết mỗi hộ bị ảnh hưởng đã được phân công một nhân viên xã hội để hướng dẫn toàn bộ quy trình.

Khu chung cư Wang Fuk Court - nơi sinh sống của khoảng 2.000 hộ dân - bị tàn phá nặng nề khi hỏa hoạn lan qua 7/8 tòa tháp, tất cả đều đang được trùng tu và phủ giàn giáo tre, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Tác giả: Hà Đào

Nguồn tin: tuoitre.vn