HLV Kim Sang-sik nói về bàn thắng tranh cãi trước Lào

Chiều 3/12, U22 Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua U22 Lào thuộc trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala.

"Đây là trận ra quân tại SEA Games 33, chúng tôi có chút lo lắng nhưng sau đó, thật may vì mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ. 3 điểm trước Lào rất quan trọng. Chúng tôi cần hồi phục và chuẩn bị tốt cho trận gặp Malaysia", HLV Kim Sang-sik phát biểu sau trận gặp Lào.

"Bàn thắng thứ 2 của tuyển Việt Nam không việt vị. Tôi có niềm tin mạnh mẽ vào điều đó. Đó là lý do trọng tài thay đổi quyết định vào phút cuối", nhà cầm quân người Hàn Quốc nói về khoảnh khắc định đoạt trận đấu trên sân Rajamangala.

HLV Kim trả lời họp báo sau trận thắng U22 Lào. Ảnh: Minh Chiến (từ Bangkok).

Dù giành 3 điểm, U22 Việt Nam cũng chịu tổn thất khi Xuân Bắc dính chấn thương. HLV Kim Sang-sik cho biết ông hài lòng với 3 điểm nhưng ở trận sau, các cầu thủ cần chắt chiu cơ hội để ghi nhiều bàn hơn.

Bên cạnh đó, vị thuyền trưởng của U22 Việt Nam cũng dành lời khen cho đối thủ: "Bóng đá Lào đang phát triển rất tốt. Với đà tiến bộ này, tương lai của họ sẽ sáng sủa hơn".

Trong chưa đầy một tháng, Lào đã hứng chịu 2 thất bại trước bóng đá Việt Nam. Dù vậy, không thể phủ nhận sự tiến bộ của lứa cầu thủ trẻ được dẫn dắt bởi HLV Ha Hyeok-jun. Từ những trận thua đậm, các cấp tuyển của Lào giờ đã thi đấu chắc chắn hơn và chỉ để thua với cách biệt 1 hoặc hai bàn trước Việt Nam.

Tại trận mở màn SEA Games, U22 Lào gây nhiều khó khăn cho Việt Nam bằng lối chơi phòng ngự số đông. Thậm chí, đội tuyển bị đánh giá yếu nhất bảng B còn có bàn gỡ hòa trước khi hiệp một khép lại, sau một tình huống lộn xộn trước khung thành của Trần Trung Kiên. Đến hiệp hai, Lào vẫn cho thấy sự kiên cường và chỉ chịu khuất phục trước một tình huống bẻ còi gây tranh cãi của tổ trọng tài.

U22 Việt Nam sẽ có hơn một tuần nghỉ ngơi trước khi bước vào trận đấu sống còn với U22 Malaysia vào ngày 11/12. Tại môn bóng đá nam, chỉ đội nhất ở 3 bảng mới vào thẳng bán kết. Suất còn lại thuộc về một đội đứng thứ 2 có thành tích tốt nhất ở giai đoạn vòng bảng.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: znews.vn