Đi xe máy thiếu bộ phận này, có thể bị phạt đến 600.000 đồng

Hiện, mô tô và xe máy vẫn là phương tiện giao thông đông đảo nhất tại Việt Nam. Tuy nhiên, cũng chính vì sự phổ biến này mà các lỗi vi phạm của người điều khiển xe máy diễn ra hằng ngày, từ những thói quen như quên đội mũ bảo hiểm, không bật xi-nhan, đi xe máy không gương...

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe máy vi phạm quy định điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông như sau:

Điều 14. Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông.

1. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Điều khiển xe không có còi; đèn soi biển số; đèn báo hãm; gương chiếu hậu bên trái người điều khiển hoặc có nhưng không có tác dụng;

b) Điều khiển xe không có đèn tín hiệu hoặc có nhưng không có tác dụng;

c) Điều khiển xe không có đèn chiếu sáng gần, xa hoặc có nhưng không có tác dụng, không đúng tiêu chuẩn thiết kế;

d) Điều khiển xe không có hệ thống hãm hoặc có nhưng không có tác dụng, không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật;

đ) Điều khiển xe lắp đèn chiếu sáng về phía sau xe.

Như vậy, theo Nghị định 168/2024, người điều khiển xe máy vi phạm lỗi không lắp gương chiếu hậu bên trái hoặc lắp nhưng không có tác dụng chỉ quy định bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng và không quy định về trừ điểm trên giấy phép lái xe đối với lỗi này.

Từ 30/6, 70 triệu xe máy bắt buộc phải kiểm định khí thải Từ ngày 30/6 tới đây, tất cả xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành trên toàn quốc sẽ phải kiểm định khí thải theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới. Đây là một bước đi trong chiến lược giảm ô nhiễm không khí, tạo môi trường sống trong lành hơn cho người dân khi mà nhiều thành phố lớn ở nước ta luôn nằm trong bảng xếp hạng những đô thị ô nhiễm nhất trên thế giới.

