Mẫu ô tô Isuzu MU-X 2020 cũ giá từ 800 triệu đồng sở hữu nhiều công nghệ vượt trội

Từ lúc ra mắt thị trường Isuzu Mu-X 2020 lột xác hoàn toàn. Nằm ở phân khúc SUV tầm trung nhưng nhờ sự đổi mới toàn diện giúp cho Isuzu Mu-X 2020 trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ cùng phân khúc như: Toyota Fortuner, Ford Everet… Đánh giá xe Isuzu Mu-X giúp cho người dùng có thể nắm bắt thông tin toàn diện về xe và có cái nhìn tốt hơn trước khi chọn mua mẫu ô tô cũ này.

Vẻ ngoài của xe thế hệ mới 2020 được “lột xác" theo phong cách mạnh mẽ, thể thao và sang trọng với dung tích 1.9L. Cụm đèn trước trang bị loại Bi-LED Projector mới tích hợp đèn chạy ban ngày dạng LED. Dải đèn LED ban ngày được thiết kế vô cùng đẹp mắt và tiếp nối với lưới tản nhiệt vuốt lên cao cùng dải đèn phụ ôm trọn cụm gương cầu ở phía dưới. Không những trông đẹp mắt mà diện tích tổng thể của xe là 4825 x 1860 x 1840 mm mang lại không gian rộng rãi cho xe.

Mẫu ô tô Isuzu MU-X 2020 cũ với giá bán chỉ từ 800 triệu đồng nhưng sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội. Ảnh minh họa



Nhìn chung thân xe của Isuzu MU-X 2020 cũ mang đến sự mạnh mẽ với những đường gân nổi và hốc bánh vạm vỡ, các điểm nhấn là tay nắm cửa hay ốp gương chiếu hậu (tích hợp đèn xi-nhan) được mạ chrome. Khu vực đuôi xe nổi bật không kém với đèn hậu và đèn báo phanh trên cao dạng LED.

Đặc biệt hơn, độ cao gầm xe lên đến 220mm mang đến ngoại thất hầm hố và khả năng “lội nước” ấn tượng. Có thể nói MU-X 2020 cũ thực sự đã có hình ảnh khác biệt hiện đại và “có hồn” hơn rất nhiều. Đây cũng chính là thế hệ MU-X 2020 cũ có thiết kế đẹp nhất của Isuzu.

Phần đuôi xe khá vững chãi, nam tính với những điểm nhấn độc đáo, xe có ăng ten dạng đuôi cá thể hiện nét thể thao đặc trưng cùng bộ cánh hướng gió phía sau giúp xe lướt đi tốt hơn khi di chuyển với tốc độ cao. Cân đối hai bên đuôi xe là cụm đèn hậu hình thang cách điệu to bản đi về phần đuôi xe.

Bước vào khoang cabin, khách hàng sẽ cảm thấy hài lòng khi được ngắm nhìn không gian sang trọng và rộng rãi nhờ chiều dài cơ sở 2845 mm. Toàn bộ nội thất được bọc da cao cấp, một số chi tiết ốp vân gỗ trong rất tinh tế và hài hòa. Tay lái 3 chấu đa chức năng cho phép điều chỉnh gật gù và bọc da sang trọng được tích hợp các phím chức năng cơ bản.

Ghế tài xế có khả năng chỉnh điện 6 hướng mang đến sự tiện dụng trong việc điều chỉnh tư thế lái phù hợp nhất. Vô-lăng (được tích hợp các nút điều khiển âm lượng và đàm thoại rảnh tay) và bệ tỳ tay cũng được bọc da tạo nên không gian đẹp mắt.

Mẫu SUV Isuzu MU-X 2020 cũ sở hữu một số trang bị tiện nghi như màn hình cảm ứng 7 inch với dàn âm thanh DVD, hệ thống radio, kết nối USB/Bluetooth, định vị GPS Vietmap thuận tiện phù hợp với khách hàng Việt. Nó còn lắp đặt ổ cắm điện để người dùng có thể sạc và sử dụng các thiết bị điện trên xe. Xe được trang bị điều hòa tự động 2 vùng và cửa sổ tự động.

Đối với hàng ghế sau cũng khá rộng rãi và độ ngả lưng tạm ổn, hỗ trợ người ngồi sau khá tốt và thoải mái khi di chuyển đường xa. Thao tác gập hay chỉnh ghế sau cũng rất tiện lợi với kiểu “một chạm”.

Mẫu ô tô Isuzu MU-X 2020 cũ có thêm tùy chọn động cơ 1,9 lít I4 mới phun nhiên liệu trực tiếp cho công suất 148 mã lực tại vòng tua 3600 vòng/phút và mô-men xoắn 350 Nm tại dải vòng tua 1800-2600 vòng/phút. Động cơ này được trang bị trên 2 phiên bản B7 1.9 4x2 MT và PRESTIGE 1.9 4x2 AT kết hợp cùng dẫn động cầu sau.

Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất PRESTIGE 3.0 4x4 AT vẫn sử dụng động cơ 3.0 lít I4 cho công suất 175 mã lực tại vòng tua 3600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 380 Nm tại dải vòng tua 1800-2800 vòng/phút kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh. Tùy phiên bản sẽ đi kèm hộp số MT/AT 6 cấp.

Các trang bị an toàn nổi bật của Isuzu MU-X 2020 cũ có thể kể đến như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, 6 túi khí an toàn, phân phối phanh điện từ EBD, phanh khẩn cấp BA, hệ thống phanh thông minh BOS, cân bằng điện tử ESC, dây đai an toàn, camera lùi…

Chiếc MU-X 1.9L 2020 cũ thật sự thể hiện nỗ lực đánh vào phân khúc này của Isuzu khi hãng xe Nhật đầu tư cho MU-X 1.9L 2020 cũ một hệ thống an toàn. Có thể nói là toàn vẹn và vượt hơn những chiếc SUV cũng phân khúc khác: Phanh ABS và EBD; Cân bằng điện tử ESC; Kiểm soát lực kéo TCS; Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA và xuống dốc HDC (các phiên bản PRESTIGE).

Đặc biệt, mẫu ô tô Isuzu MU-X cũ đời 2020 được trang bị đến 6 túi khí trên toàn bộ xe trong khi những chiếc SUV cùng phân khúc chỉ dừng lại ở 2 túi khí. Hệ thống an toàn chỉn chu, đầy đủ kèm với khoá cửa sau an toàn cho trẻ em hay móc ghế trẻ em theo tiêu chuẩn ISO – PIX.

Tác giả: An Dương (T/h)

Nguồn tin: vietQ.vn