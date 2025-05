"Mắt thần" phát hiện hơn 3.300 trường hợp vi phạm giao thông ở Tp. Vinh

Ngày 20/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An cho hay, sau gần 4 tháng đưa vào hoạt động, hệ thống camera giám sát an ninh ("mắt thần"), trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Vinh đã hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 3.340 trường hợp vi phạm.

Các lỗi vi phạm chủ yếu, gồm: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định, vi phạm tốc độ…

Theo đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An, sau khi nhận được thông báo vi phạm, hoặc tự tra cứu thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông tại địa chỉ www.csgt.vn, người dân khi phát hiện phương tiện của mình có vi phạm, cần trực tiếp đến Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh để xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng rà soát phương tiện vi phạm từ hình ảnh ghi nhận qua camera. ảnh NA.

Tất cả trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát đều được cảnh sát giao thông gửi thông báo bằng văn bản đến chủ phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện để mời làm việc trực tiếp.

Ngoài ra, thông tin vi phạm cũng sẽ được cung cấp khi phương tiện đi đăng kiểm. Cảnh sát giao thông không gọi điện thoại thông báo vi phạm, không yêu cầu chuyển tiền phạt qua bất kỳ tài khoản nào.

Trước đó, tháng 1/2025, toàn Tp.Vinh lắp đặt hơn 600 camera tại nhiều tuyến đường giao thông trọng điểm và các mục tiêu quan trọng để xử lý các vi phạm về an ninh trật tự, phạt nguội giao thông. Hệ thống camera chủ yếu tập trung tại các nút giao thông như: vòng xuyến, ngã ba, ngã tư các tuyến đường chính nội thị, các tuyến giao thông trọng điểm, các mục tiêu quan trọng…

Việc ứng dụng hệ thống camera giám sát an ninh và xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông có nhiều tính năng hiện đại, thông minh sẽ góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Tp.Vinh.

Tác giả: Hà Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn