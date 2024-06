Mạng xã hội tố giám thị ép thí sinh mang bài thi làm sớm ra nhà vệ sinh để chụp ảnh

Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, điểm thi vào lớp 10 được phụ huynh nhắc đến trong bài viết - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Theo phản ánh của phụ huynh, sự việc xảy ra vào sáng 7-6, tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo, huyện tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Giám thị yêu cầu thí sinh mang bài thi vào nhà vệ sinh?

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra vào hai ngày 6 và 7-6 với ba môn, lần lượt là ngữ văn, tiếng Anh, toán.

Sáng 7-6 các thí sinh hoàn thành bài thi cuối cùng là môn toán, gồm hai phần tự luận và trắc nghiệm, tổng thời gian 120 phút.

Tuy nhiên, sau khi thí sinh hoàn tất đợt thi, trên mạng xã hội đã xuất hiện bài viết của một phụ huynh tố giám thị đã yêu cầu thí sinh mang bài thi môn toán ra ngoài phòng thi, sau đó dùng điện thoại chụp toàn bộ bài thi của thí sinh.

"Sáng nay con tôi tham gia thi môn toán vào lớp 10. Khi làm bài gần xong, đã có 1 giám thị coi thi là nam giới tự ý mời ra ngoài phòng thi (yêu cầu cầm theo bài làm) vào trong nhà vệ sinh. Đóng cửa nhà vệ sinh lại và dùng điện thoại chụp toàn bộ bài làm của cháu.

Lúc cháu hỏi thầy chụp làm gì, thì cán bộ coi thi trả lời là thầy chụp mang về tham khảo.

Theo cháu kể lại thì cán bộ coi thi trên đã mời 3 đến 4 em làm bài nhanh nhất, có mã đề khác nhau, ra ngoài vào nhà vệ sinh chụp ảnh bài như vậy.

Tại sao cán bộ coi thi lại được phép làm việc trên?

Là phụ huynh học sinh tôi đề nghị nhà trường và cơ quan chức năng làm rõ sự việc trên, để kỳ thi tại Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo, Tiên Du, Bắc Ninh được minh bạch", phụ huynh viết.

Bài viết được đăng tải trên một trang mạng xã hội - Ảnh: chụp màn hình

Trường nói không có cơ sở

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 14-6, ông Nguyễn Ngọc Dũng, chủ tịch hội đồng thi điểm thi Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo, hiệu trưởng nhà trường, cho biết sau buổi thi môn toán có nghe được phản ánh có sự việc "không bình thường" trong một phòng thi nào đó. Cụ thể, trên mạng phản ánh có một thầy giáo chụp bài làm của học sinh.

Tuy nhiên, theo ông Dũng, đến thời điểm hiện tại chưa có bất kỳ một cuộc làm việc nào giữa ông với toàn bộ giám thị hội đồng thi sau thông tin lan truyền trên mạng, bởi ông đánh giá thông tin này "chưa biết đúng hay sai, không có cơ sở".

Ngoài ra ông Dũng cho biết chưa nắm thông tin công an đã vào cuộc xác minh sự việc này hay chưa.

Theo ông Dũng, quá trình tổ chức kỳ thi vào lớp 10, tại điểm thi này một phòng thi sẽ có hai giám thị coi thi bên trong. Bên ngoài phòng thi cứ 2 phòng thi sẽ có một giám thị giám sát.

Ngoài ra, mỗi tầng có một đồng chí lãnh đạo giám sát khu vực thi. Dưới khu vực thi có công an làm nhiệm vụ.

"Trong quá trình tổ chức thi, khi đi kiểm tra tôi không nhận thấy có gì bất thường, mọi việc diễn ra theo đúng quy chế. Khi có thông tin lan truyền trên mạng chúng tôi cũng đã điều tra xem sự việc cụ thể như thế nào. Đến bây giờ vẫn chưa có thông tin cụ thể.

Hồ sơ thi xong chúng tôi đóng gói và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo. Việc phân công ai ở chỗ nào, ai là cán bộ coi thi số 1, ai là cán bộ coi thi số 2 chúng tôi không biết.

Trên mạng xã hội tôi không biết học sinh phản ánh là ai, học ở đâu, và cũng không biết có sự việc hay không, cũng không biết thầy giáo bị phản ánh là thầy giáo nào.

Với góc độ là chủ tịch hội đồng thi, hiệu trưởng nhà trường, tôi sẽ là người chịu trách nhiệm nếu sự việc xảy ra không đúng quy định", ông Dũng nói.

Sở nói "có xảy ra vi phạm quy chế"

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Đức Hà, trưởng phòng Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh xác nhận có xảy ra vi phạm về quy định đề thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Theo ông Hà, khi nhận được thông tin phụ huynh phản ánh trên mạng xã hội, Sở đã tổ chức đoàn kiểm tra xuống Trường THPT Nguyễn Đăng Đạo, để xác minh các nội dung phản ánh.

"Sở xác định bước đầu có xảy ra vi phạm quy chế. Thông tin cụ thể chưa thể nói rõ vì công an đang làm việc", ông Hà nói.

Ông Hà cho biết thêm, khi thông tin phản ánh chia sẻ trên mạng công an đã về gia đình học sinh này xác minh các thông tin gia đình đã đưa lên mạng, xác minh tình huống và sự việc.

"Học sinh chỉ đi ra ngoài thôi, không phải mang bài ra chụp. Chỉ có 1 học sinh đi ra ngoài, không phải 3 - 4 học sinh đi ra ngoài. Lực lượng coi thi vòng ngoài cũng nói không quan sát thấy hiện tượng như phản ánh", ông Hà cho biết.

Theo ông Hà, hiện tại cả công an huyện Tiên Du và công an tỉnh Bắc Ninh đều đang vào cuộc điều tra, xác minh sự việc. Sau khi công an làm rõ nội dung sự việc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh sẽ có thông tin chính thức về vụ việc.

Ngoài ra, ông Hà cho biết giám thị bị phản ánh là giám thị số 1 trong phòng thi. Hiện tại giám thị này vẫn đang có tên trong danh sách điều động phòng thi. Sắp tới có thể tham gia coi thi tốt nghiệp THPT.

Tác giả: NGUYÊN BẢO

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ