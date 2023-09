Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Quốc khánh 2-9

Từ đầu giờ chiều, nhiều tuyến đường xung quanh khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng đã đông đúc, nhiều ngã đường ùn tắc, kẹt xe kéo dài vì người dân đi xem pháo hoa dịp 2-9.

Cũng như mọi năm, Khu vực bến Bạch Đằng được nhiều người lựa chọn để chờ xem pháo hoa vì có vị trí đẹp, dễ dàng quan sát pháo hoa.

Đúng 21 giờ, màn pháo hoa chào đón Tết Độc lập của đất nước được bắn đồng loạt bừng sáng trên bầu trời TP HCM trong niềm hân hoan của người dân TP.

Mỗi đợt pháo hoa được bắn lên là những tràng pháo tay lại vang lên tán thưởng không ngớt.

Nhiều người dân tranh thủ lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc TP HCM ngập trong ánh sáng của màn pháo hoa đẹp mắt.

Một em nhỏ hào hứng với màn trình diễn pháo hoa đêm 2-9.

Lễ Quốc khánh năm nay, TP HCM chỉ bắn pháo hoa ở 2 khu vực, tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) và tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11).

Bầu trời TP HCM rực rỡ với những màn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2-9.

Màn trình diễn pháo hoa kéo dài 15 phút mừng ngày Quốc khánh 2-9 khiến hàng ngàn người dân cả nước mãn nhãn với "bữa tiệc ánh sáng" mừng 78 năm ngày Tết Độc lập của đất nước.

Đúng 21 giờ, TP HCM chào mừng lễ Quốc khánh bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ, người dân phấn khởi lưu lại khoảnh khắc.

Hàng ngàn người dân đổ về trung tâm TP HCM để theo dõi màn bắn pháo hoa.

Dịp lễ 2-9 người dân TP HCM được chiêm ngưỡng màn pháo hoa dài 15 phút bên bờ sông Sài Gòn

Nhiều du khách nước ngoài ghi lại khoảnh khắc pháo hoa tung bay trên bầu trời TP HCM

Pháo hoa rực rỡ sắc màu trên bầu trời TP HCM trong đêm Quốc khánh.

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: Hoàng Triều - Duy Phú - Quỳnh Trâm

Nguồn tin: Báo Người lao động