Khu vườn lúc lỉu trái cây trong biệt thự 30 tỷ của danh hài Thúy Nga

Mới đây, danh hài Thúy Nga khiến fan thích thú khi khoe khu vườn ngập nắng trong biệt thự 30 tỷ đồng tại Mỹ. Ảnh: FB Trần Thúy Nga
Yêu thiên nhiên, Thúy Nga thường xuyên tự tay chăm vườn, cắt tỉa cây cảnh, trồng hoa trái. Ảnh: FB Trần Thúy Nga
Sen đá mập mạp, khỏe khoắn được trồng trực tiếp dưới gốc cây. Ảnh: FB Trần Thúy Nga
Ngoài hoa và cây cảnh, danh hài Thúy Nga còn nhiều cây ăn trái. Ảnh: FB Trần Thúy Nga
Nữ danh hài thích thú tạo dáng bên cây hồng lúc lỉu quả. Ảnh: FB Trần Thúy Nga
Cây bưởi với những trái to căng tròn, sum suê từ gốc tới ngọn. Ảnh: FB Trần Thúy Nga
Cây nào cũng trĩu quả trông thích mắt. Ảnh: FB Trần Thúy Nga
Cây chanh từng chùm quả căng mọng treo lủng lẳng. Ảnh: FB Trần Thúy Nga
Hoa chuông vàng nở rộ, rủ xuống như chiếc đèn lồng thiên nhiên. Ảnh: FB Trần Thúy Nga
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn