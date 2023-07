Đêm nhạc Blackpink vẫn diễn ra tại Hà Nội, dự kiến có 67.000 khán giả

Những ngày qua, xuất hiện hàng loạt tin đồn xoay quanh 2 đêm diễn của BlackPink tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) gây xôn xao dư luận. Đặc biệt, mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn về sự kiện nhiều khả năng sẽ bị hủy khiến người hâm mộ 4 cô gái không khỏi lo lắng, nhiều người đã hoàn tất các thủ tục mua vé, chỉ chờ đến ngày là đi xem.

Sáng nay (25/7), theo thông tin chính thức từ UBND TP Hà Nội, chương trình “Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Blackpink 2023” vẫn diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 29 và 30/7/2023.

Chương trình này là sự kiện văn hóa mang tính quốc tế, có quy mô lớn. Nhóm nhạc Blackpink là một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu, nổi tiếng của Hàn Quốc, được giới trẻ yêu thích. Chương trình đã được tổ chức tại nhiều nước trên thế giới và nếu được tổ chức thành công tại Hà Nội sẽ góp phần nâng cao hình ảnh Hà Nội - Việt Nam điểm đến an toàn thân thiện của bạn bè thế giới, quảng bá du lịch, khẳng định năng lực tổ chức sự kiện lớn của Việt Nam, đồng thời là cơ hội để Hà Nội giao lưu, phát triển công nghiệp văn hóa theo Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy về "Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hưởng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Để chương trình diễn ra thành công vào ngày 29/7/2023 (với khoảng 36.000 khán giả) và ngày 30/7/2023 (với khoảng 31.000 khán giả), UBND TP Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương, chỉ đạo Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn; Sở Y tế xây dựng phương án đảm bảo y tế, phòng chống dịch...Bên cạnh đó hỗ trợ khán giả bằng cách cung cấp thông tin về các quy định, hướng dẫn cần thiết khi khán giả tham dự chương trình.

Trước đó, chiều 20/7, IME Vietnam (đơn vị tổ chức show) đưa thông báo xác nhận hai đêm nhạc Blackpink tại Hà Nội sẽ diễn ra với quy mô tương tự như các buổi biểu diễn khác trên toàn cầu. Phía BTC của concert Blackpink cho biết, với mong muốn mang đến những trải nghiệm bất ngờ và đáng nhớ cho khán giả ở mỗi đất nước mà nhóm nhạc đặt chân đến, thông tin về chương trình biểu diễn luôn được giữ bí mật tuyệt đối. Một trong những điều đặc biệt mà người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng đó chính là những phần biểu diễn encore hoặc sân khấu đặc biệt (special stage) như concert tại Amsterdam các Blinks đã thực sự mãn nhãn với những màn trình diễn dành riêng cho mùa Giáng sinh. Đặc biệt, Việt Nam được khẳng định là điểm dừng chân cuối cùng của Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới 2023 của Blackpink (Born Pink) tại châu Á.

Đáng chú ý, ngoài các phần biểu diễn nhóm thì phía BTC còn tiết lộ có những màn trình diễn solo của từng thành viên. Đây được xem là một chủ đề hấp dẫn đối với khán giả Việt bởi 4 cô gái nhà YG Entertainment đang có những sản phẩm riêng mang đậm dấu ấn cá nhân.

Bên cạnh những thông tin như đã được tiết lộ, để đáp ứng danh sách dài những tiêu chuẩn quốc tế nói trên, Ban tổ chức chương trình đã tập hợp một đội ngũ với ekip các chuyên gia quốc tế hàng đầu đến từ Hàn Quốc, Mỹ, Canada, Singapore và Thái Lan để cùng với những chuyên gia hàng đầu Việt Nam, đảm bảo làm chủ một khối lượng thiết bị khổng lồ với 80% được nhập từ nước ngoài nhằm đảm bảo chất lượng cao nhất. Điều này khẳng định Ban tổ chức hướng tới việc mang đến cho khán giả Việt Nam một chương trình tại Hà Nội có chất lượng tương đồng với bất kỳ địa điểm tổ chức nào khác của Born Pink trên toàn thế giới.

