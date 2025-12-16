Ảnh gợi cảm của Mai Phương Thúy

Những ngày qua, Mai Phương Thúy đăng nhiều hình ảnh khoe vóc dáng gợi cảm. Trong loạt ảnh, người đẹp mặc nội y kết hợp quần ống rộng hoặc mặc đồ thể thao ôm sát. Hoa hậu thu hút nhiều bình luận khen ngợi nhờ body cân đối, vòng eo thon gọn. Tuy nhiên, ở một bức hình, nàng hậu hài hước thừa nhận đã chỉnh sửa, "bóp tay hơi quá".

Thời gian qua, Mai Phương Thúy tập luyện để giảm cân, cải thiện vóc dáng. Ngoài lịch trình công việc, cô còn chơi thể thao, chẳng hạn tennis, pickleball để nâng cao sức khỏe, sự năng động, dẻo dai.

Hình ảnh gần đây của Mai Phương Thúy. Ảnh: FBNV.

Trước đây, có thời điểm hoa hậu lộ diện với vóc dáng bụ bẫm và cho biết cân nặng chạm mốc 71 kg. Sau đó, người đẹp tích cực giảm cân để lấy lại thân hình thon gọn.

Những năm gần đây, Mai Phương Thúy không hoạt động showbiz thường xuyên. Tuy nhiên, cô vẫn được công chúng theo dõi, quan tâm. Các bài đăng của người đẹp trên mạng xã hội luôn có lượt tương tác lớn dù hoa hậu khá kín tiếng.

Ngoài ra, hoa hậu từng tiết lộ cô đã trữ đông trứng để chuẩn bị cho việc sinh con. Theo Mai Phương Thúy, cô dự định kết hôn và có con trước 34 tuổi nhưng kế hoạch chưa hoàn thành nên cô quyết định trữ đông trứng. Nhờ đó, người đẹp có thể yên tâm hơn trong việc kéo dài thời gian kết hôn và sinh con.

"Nhưng tất nhiên là tôi sẽ cố gắng kết hôn và sinh con sớm nhất có thể", Mai Phương Thúy chia sẻ hồi giữa năm nay.

Tác giả: Minh Hạo

Nguồn tin: znews.vn