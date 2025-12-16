Bài đăng tuyển vợ gây tranh cãi của tỷ phú Trung Quốc

Ngày 27/11, Liu Xin đăng bài quảng cáo tìm vợ qua tài khoản mạng xã hội có tên "yiwanxin". Anh cho biết bản thân thuộc thế hệ 9X, là nhà đầu tư chuyên nghiệp và nằm trong top 10 cổ đông lớn nhất của hơn 10 công ty niêm yết, trong đó có Dajin Heavy Industry Co, Ltd và Grand Sunergy Tech Co, Ltd.

Liu cũng cho biết mình có tài sản ròng hơn 10 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ USD) và nuôi tham vọng vượt qua thần tượng của mình là nhà đầu tư Mỹ Warren Buffett, theo South China Morning Post.

Trong quảng cáo tìm vợ, anh cũng trích dẫn lời Buffett rằng lựa chọn quan trọng nhất và có tính thay đổi cuộc đời của một người chính là người bạn đời.

Anh cho biết mình từng quá tập trung vào công việc và có rất ít trải nghiệm yêu đương sau một biến cố gia đình vào năm 2018. Nam doanh nhân cũng tự nhận là kiểu người si tình đến mức thiếu lý trí, cho rằng đây là phẩm chất hình thành từ công việc đầu tư, bởi anh thường ưu tiên lợi ích của khách hàng.

Liu trong bức ảnh không lộ mặt, tuyên bố sở hữu xe sang và biệt thự phía sau. Ảnh: Sohu.

Anh cũng mô tả bản thân "cực kỳ yêu nước và mang tinh thần dân tộc".

Liu hy vọng người bạn đời tương lai cũng si tình, biết quan tâm đến người khác và mong muốn có con. Theo anh, việc tìm kiếm một người bạn đời có điều kiện tài chính tương xứng với mình là “không thực tế”.

Liu cho biết mình có bằng cử nhân từ một trường đại học hàng đầu tại Đức, sở hữu bất động sản tại quê nhà Yên Đài (tỉnh Sơn Đông) và Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang).

Anh còn khoe bản thân sở hữu hơn một chiếc xe Rolls-Royce. Trong một bức ảnh lan truyền trên mạng, nam doanh nhân đứng trước một chiếc Rolls-Royce, mặc áo của thương hiệu xa xỉ nhưng không lộ rõ mặt. Anh khẳng định mình “chắc chắn không xấu, dù hơi béo”.

Trong quảng cáo, Liu công khai tên tài khoản mạng xã hội và cho biết nhận được hàng trăm lời mời kết bạn mỗi ngày. Quảng cáo tìm vợ và một bài đăng tiếp theo của anh cũng hút khoảng 1.000 bình luận, trong đó một số phụ nữ còn gửi lại thông tin cá nhân và hình ảnh của mình.

Một số dân mạng cho rằng Liu có thể tìm vợ qua sự kiện mai mối chuyên nghiệp thay vì đăng tin trên mạng. Ảnh: Michelle Ng.

Tuy nhiên, một số dân mạng cảnh báo về nguy cơ lừa đảo. Một người nói rằng Liu vốn có tiếng trong giới vì dụ dỗ nhà đầu tư rót tiền vào thị trường đang suy thoái. Người này suy đoán rằng quảng cáo tìm vợ chỉ là một chiêu trò của Liu nhằm gia tăng sức ảnh hưởng.

Một người khác cho rằng Liu hoàn toàn có thể dễ dàng tìm được người phù hợp tại các sự kiện mai mối cao cấp, và rằng anh có động cơ khác.

Liu phủ nhận những cáo buộc này, nói rằng thao túng thị trường là hành vi trái pháp luật. Anh nói thêm rằng mình đang nghiêm túc tìm vợ và sẽ công khai mối quan hệ khi có kết quả.

Một cư dân mạng khác bình luận: “Những yêu cầu của anh ta đối với người vợ tương lai có vẻ hợp lý nhưng thực chất lại mâu thuẫn. Anh ta muốn một người phụ nữ xinh đẹp, toàn tâm toàn ý vì mình nhưng đồng thời cũng xuất sắc trong sự nghiệp riêng. Anh ta đang tìm kiếm một người phụ nữ hoàn hảo không tồn tại".

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: znews.vn