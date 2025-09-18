Siêu camera zoom 200MP mới của Samsung lại không dành cho Samfan

Theo thông tin từ chuyên gia rò rỉ Pixel Gamer 4K trên mạng xã hội X, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc Samsung đang trong giai đoạn sản xuất hàng loạt một cảm biến camera mới mang tên mã HP-B. Đây không phải là một cảm biến thông thường, mà là một hệ thống camera 200MP được tích hợp công nghệ zoom quang học biến thiên (variable optical zoom), được coi là một bước tiến lớn so với các hệ thống zoom quang học cố định hiện nay.

Samsung bắt đầu sản xuất camera zoom biến thiên 200MP.

Bài đăng rò rỉ còn kèm theo một hình ảnh động minh họa mô tả một hệ thống camera có khả năng zoom mượt mà trong dải tiêu cự từ 3x-7x mà không làm giảm chất lượng hình ảnh. Hệ thống này còn được trang bị khả năng tự động lấy nét và công nghệ chống rung quang học OIS dạng lăng kính tiên tiến.

Nếu thông tin này là chính xác, đây sẽ là một cuộc cách mạng trong nhiếp ảnh di động, cho phép người dùng thay đổi tiêu cự một cách linh hoạt như trên các máy ảnh chuyên nghiệp, thay vì bị giới hạn ở các mốc zoom cố định (ví dụ: 3x và 5x).

Điểm gây bất ngờ nhất trong thông tin rò rỉ lần này là việc cảm biến HP-B dường như không được sản xuất cho "gà nhà". Nguồn tin khẳng định hệ thống camera này được Samsung phát triển để cung cấp cho các thương hiệu smartphone khác, mà cụ thể có thể là các nhà sản xuất đến từ Trung Quốc.

Minh họa hệ thống camera zoom mới của Samsung.

Điều này, kết hợp với các tin đồn trước đó về dòng Galaxy S26, gần như chắc chắn rằng các mẫu flagship như Galaxy S26 Pro, S26 Edge hay S26 Ultra sẽ không được trang bị công nghệ này. Thay vào đó, người dùng Samsung có thể sẽ phải chứng kiến một thương hiệu đối thủ ra mắt chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới có khả năng zoom quang học biến thiên với cảm biến do chính Samsung sản xuất.

Việc Samsung bắt đầu sản xuất hàng loạt cho thấy công nghệ này đã hoàn thiện và sẵn sàng ra thị trường. Rất có thể một thông báo chính thức từ Samsung sẽ sớm được đưa ra trong thời gian tới, tiết lộ thêm chi tiết về "siêu camera" này và đối tác đầu tiên sẽ sử dụng nó.

Tác giả: An An

Nguồn tin: nguoiduatin.vn