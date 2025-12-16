Va chạm nhẹ rồi xông lên tung chưởng với tài xế xe buýt

Cụ thể, vào ngày 14/12, xe buýt BKS 29F-00259 thực hiện nhiệm vụ ca trên tuyến buýt số 67 do công nhân lái xe Phạm Tiến Vịnh điều khiển. Khi thực hiện lượt 12h41 chiều Phùng – Kim Sơn, đến điểm dừng thôn Nhà Thờ, xã Đoài Phương lúc 13h42, xe buýt đang dừng đỗ đón trả khách thì bị 1 xe ô tô con lùi quay đầu xe và va vào đuôi xe buýt. Lo ngại xe hỏng, người lái xe đã xuống xe để kiểm tra và nói chuyện với người điều khiển xe ô tô con, nhưng thay vì nói lý lẽ, 4 thanh niên ngồi trong xe ô tô con liền quay ra đe dọa nhân viên xe buýt.

Trước tình huống này, người lái xe đã quay lại xe buýt để báo cáo sự việc cho nhân viên điều hành và xin hướng giải quyết. Tuy nhiên, chưa kịp báo cáo xong thì 1 trong 4 thanh niên lúc nãy đã lên xe buýt đe dọa.

Nhân viên xe buýt được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo camera hành trình trên xe ghi lại, khi nhân viên lái xe lấy điện thoại để ghi lại hành vi đe dọa nhằm tự vệ, người thanh niên này lập tức đấm đá liên tục vào lái xe. Dù đã có người can ngăn nhưng thanh niên này không dừng lại, tiếp tục dồn lái xe về phía buồng lái, “ra đòn” liên tiếp khiến người này chảy nhiều máu ở phần đầu, mặt. Chỉ đến khi có thêm người lên xe buýt can ngăn, thanh niên trên mới chịu dừng lại.

Ngay sau khi nhận được thông tin báo cáo của nhân viên lái xe và phụ xe, nhân viên điều hành giám sát khu vực Sơn Tây đã kịp thời ra hiện trường để giải quyết và báo cho Công an xã Đoài Phương, đồng thời phối hợp cùng cán bộ của mình đưa người lái xe vừa bị hành hung đi cấp cứu tại bệnh viện 105 Sơn Tây và tiếp tục thực hiện các nội dung điều hành đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Sáng 16/12, trao đổi nhanh với phóng viên, ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc công ty buýt 10-10, đơn vị phụ trách tuyến buýt 67 cho biết, sau khi xảy ra sự cố, công ty đã đến thăm hỏi động viên lái xe. Hiện sức khoẻ của lái xe đã tạm thời ổn định, tuy nhiên vẫn cần theo dõi thêm tại bệnh viện. Phía công ty cũng đã phối hợp cùng Công an xã Đoài Phương triển khai các thủ tục truy tìm đối tượng hành hung, để xử lý nghiêm theo pháp luật vụ việc nói trên.

Tác giả: Phạm Huyền

Nguồn tin: cand.com.vn