Lý do khiến iPhone Air mất nhiệt

Thử nghiệm của Apple với việc sản xuất một chiếc smartphone siêu mỏng đang không diễn ra suôn sẻ. Theo các nhà phân tích và chuỗi cung ứng, nhu cầu thấp đã buộc công ty phải cắt giảm lượng sản xuất cho mẫu iPhone này.

Nikkei Asia cho biết các đơn đặt hàng sản xuất iPhone Air đã bị cắt giảm gần đến mức “kết thúc sản xuất”. Trong tuần này, nhà phân tích Ming-Chi Kuo của TFI Securities chia sẻ trên X rằng các nhà cung ứng đang giảm công suất tới 80%. Công ty chứng khoán Mizuho của Nhật Bản cũng đã hạ dự báo doanh số của mẫu điện thoại siêu mỏng này do nhu cầu yếu

Ở một vài thị trường, doanh số iPhone Air cũng khá tốt. Ngay sau khi CEO Apple Tim Cook đến Trung Quốc, SCMP đưa tin mẫu điện thoại đã cháy hàng tại thị trường này.

Các nhà phân tích tại Counterpoint Research cũng đưa ra nhận định tích cực về iPhone Air, lưu ý rằng mẫu này đang bán vượt iPhone 16 Plus (phiên bản được thay thế vào năm 2025). Nhưng họ cảnh báo rằng iPhone Air sẽ vẫn chỉ là một dòng sản phẩm ngách, ít nhất là trong giai đoạn đầu.

Nhìn tổng thể, có vẻ như iPhone Air không đạt được thành công vang dội như Apple kỳ vọng dù mệnh danh mỏng nhất thế giới với cấu hình mạnh mẽ ẩn dưới lớp kính. Kể từ khi ra mắt, dòng siêu mỏng đã tạo tranh luận trong cộng đồng người dùng smartphone.

Nhà phê bình công nghệ Mark Gurman của Bloomberg khuyên rằng không nên mua sản phẩm này vì mức giá hơn nghìn USD không tương xứng với cấu hình mang lại. Các ý kiến trên mạng xã hội cũng khá gay gắt, đến từ trải nghiệm thực tế đối với thiết bị.

Về cấu tạo, để đạt được độ mỏng 5,5 mm, iPhone Air đã phải đánh đổi rất nhiều, chẳng hạn như chỉ trang bị một camera sau duy nhất và viên pin nhỏ hơn, đến mức Apple phải ra mắt một bộ pin sạc không dây chuyên dụng dành riêng cho thiết bị này. Sau khi sử dụng, nhiều người bắt đầu so sánh các dòng smartphone với nhau.

Phóng viên Nadeem Sarwar của Slashgear cho biết đã dùng iPhone Air được một tuần và phải chuyển sang dòng 17 Pro ngay sau đó. Theo Sarwar, dòng Air mang lại cảm giác cầm nắm rất đẹp, và khó tin thân máy siêu mỏng có thể chứa một con chip mạnh mẽ như A19 Pro.

Tuy nhiên, anh liên tục gặp hiện tượng nóng máy trong quá trình sử dụng, đặc biệt khi chơi game lâu dài hay quay video cần độ phân giải cao. Máy sẽ nóng lên rõ rệt và phải tự giảm độ sáng màn hình để bù đắp cho sự tăng nhiệt.

Ngoài ra, cổng Type-C chỉ hỗ trợ chuẩn USB 2.0 cũ và chậm hơn, loa có chất lượng kém, phản hồi xúc giác không tốt bằng các mẫu máy khác trong cùng dòng. Về vấn đề camera đơn, Sarwar cho rằng việc cắt cảm biến không thể mang lại sự linh hoạt như một camera góc siêu rộng hoặc tele chuyên biệt, bất chấp chiến lược tiếp thị của Apple.

Anh nhận xét chiếc điện thoại ổn với người dùng phổ thông, nhưng không tối ưu giá trị cho khoản đầu tư. "Ngay cả iPhone 17 bản tiêu chuẩn, có giá thấp hơn vài trăm USD, cũng mang đến trải nghiệm toàn diện hơn nhiều. Sự thiếu hụt về tiện ích sẽ càng rõ rệt khi so sánh với các dòng Android như OnePlus 13”, Sarwar viết.

