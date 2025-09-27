Kỷ lục của iPhone Air sẽ sớm bị phá

Độ mỏng của iPhone Air. Ảnh: The Verge.

iPhone Air đang là smartphone mỏng nhất của Apple. Tuy vậy dựa trên tin đồn, kỷ lục sẽ sớm bị phá vỡ khi iPhone màn hình gập ra mắt vào năm sau.

Nếu không có gì thay đổi, iPhone màn hình gập sẽ trình làng vào cuối năm 2026. Do chưa có tên chính thức, thiết bị được tạm gọi là iPhone Fold.

Hiện tại, iPhone Air mỏng 5,64 mm. Hồi tháng 3, nhà phân tích Ming-Chi Kuo dự đoán iPhone Fold chỉ mỏng 4,5-4,8 mm khi mở ra, và 9-9,5 mm khi gập lại.

Để so sánh, iPhone Fold khi mở ra sẽ mỏng hơn khoảng 20% so với iPhone Air. Thiết bị đương nhiên mỏng hơn các model còn lại như iPhone 17 (7,95 mm), iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max (8,75 mm).

Kể cả khi gập lại, iPhone Fold chỉ dày hơn đôi chút so với iPhone 17 Pro Max. Điều này đồng nghĩa người dùng sẽ có chiếc iPhone tương đương dòng Pro khi bỏ vào túi quần, và rất mỏng khi mở ra.

Kuo dự đoán iPhone Fold được định vị phân khúc cao cấp, giá bán có thể cao hơn 2.000 USD. Độ mỏng cũng kèm với việc Face ID bị loại bỏ, và Touch ID có thể trở lại.

Nhà phân tích cho rằng độ dày và không gian bên trong iPhone Fold quá ít cho các thành phần của Face ID, ít nhất trên thế hệ đầu tiên. Apple dự kiến tích hợp Touch ID lên nút nguồn tương tự một số mẫu iPad.

Đến hiện tại, 9to5Mac cho rằng Apple đã hoàn thiện thông số kỹ thuật của iPhone Fold. Tuy chưa có tin đồn mới, dữ liệu từ Kuo thường đáng tin cậy.

Với thiết kế gập cuốn sách, Kuo dự đoán iPhone Fold có màn hình trong 7,8 inch và màn hình ngoài 5,5 inch. Điều này đồng nghĩa thiết bị sẽ tương tự iPad mini khi mở ra. Dòng tablet này có kích thước màn hình 8,3 inch.

Ảnh dựng iPhone Fold dựa trên tin đồn. Ảnh: 9to5Mac.

Nhà phân tích dự đoán Apple có thể áp dụng công nghệ mới, giúp giảm vết hằn trên màn hình iPhone Fold. Đây cũng có thể là điểm khác biệt của sản phẩm so với đối thủ.

Về camera, tin đồn cho rằng thiết bị sở hữu tổng cộng 4 camera gồm 2 camera sau, một camera selfie khi mở ra, và một camera selfie khi gập lại.

Trong bản tin Power On gần đây, nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg nói thêm rằng thiết kế của iPhone Fold sẽ giống “2 chiếc iPhone Air bằng titan đặt cạnh nhau”, củng cố những tin đồn trước đây về độ mỏng sản phẩm.

“Nói cách khác, đây là thiết bị siêu mỏng và là thành tựu thiết kế của Apple. Sản phẩm cũng sẽ rất đắt so với những chiếc iPhone trước đây”, Gurman chia sẻ. Ông nhấn mạnh giá bán thiết bị có thể từ 2.000 USD trở lên.

Gurman tiết lộ nhà máy của Foxconn tại Trung Quốc vẫn đảm nhiệm sản xuất iPhone Fold, bất chấp một số tin đồn cho rằng sản phẩm có khả năng lắp ráp ở Ấn Độ.

Theo MacRumors, iPhone Fold sẽ gia nhập thị trường vốn do Samsung thống trị những năm qua. Tuy được đồn đoán trong thời gian dài, Apple phải mất nhiều năm hoàn thiện và ra mắt sản phẩm.

Tác giả: Phúc Thịnh

Nguồn tin: znews.vn