iPhone 17 Pro và iPhone Air cung cấp hiệu suất mạnh mẽ ra sao?

Những điểm chuẩn đầu tiên của iPhone 17 Pro và iPhone Air vừa xuất hiện mang đến cho người dùng cái nhìn chi tiết hơn về khả năng thực tế của điện thoại. Điều này sẽ là cơ sở để người dùng mong đợi khi nâng cấp từ các mẫu iPhone trước đó.

iPhone 17 Pro là mẫu iPhone sở hữu cấu hình phần cứng mạnh mẽ nhất hiện nay.

Đây là những điểm chuẩn không phải do Apple thực hiện mà thông qua công cụ điểm chuẩn Geekbench và chia sẻ trực tuyến, cho thấy những gì người dùng có thể kỳ vọng khi những chiếc iPhone mới sẽ bắt đầu lên kệ từ ngày 19/9. Cần lưu ý rằng trải nghiệm thực tế có thể khác so với các điểm chuẩn này.

Trước khi đi sâu vào điểm chuẩn, chúng ta cần biết sơ qua sức mạnh mà chip A19 Pro mang lại ra sao. Theo thông báo từ Apple, A19 Pro mang lại hiệu năng bền vững tốt hơn tới 40% so với thế hệ trước, lý tưởng cho các tác vụ như chơi game, chỉnh sửa video và xử lý ngôn ngữ. Tuy nhiên, thông tin này không rõ ràng về việc liệu sự cải thiện này liên quan đến CPU, GPU hay cả hai. Đặc biệt, Apple cũng chưa công bố dung lượng RAM của các mẫu iPhone mới.

Sức mạnh iPhone 17 Pro và iPhone Air qua các con số

Nhưng theo các điểm chuẩn được chia sẻ trên Geekbench, chip A19 Pro chỉ nhanh hơn chip A18 Pro của dòng iPhone 16 Pro từ 13 đến 15%, thấp hơn nhiều so với mức cải thiện 40% mà Apple công bố. Ngược lại, điểm Metal - chỉ số hiệu suất GPU - cho thấy chip iPhone 17 Pro có hiệu năng tốt hơn tới 40% so với chip của iPhone 16 Pro, điều này cho thấy Apple đang tập trung vào GPU.

iPhone Air cũng có hiệu năng không kém cạnh nhờ chung chip A19 Pro với iPhone 17 Pro.

Bên cạnh đó, MacRumors cũng phát hiện rằng chip A19 Pro cung cấp hiệu suất CPU nhanh hơn tới 20% so với chip A17 Pro trong iPhone 15 Pro, con số này hoàn toàn phù hợp với điểm chuẩn CPU trên Geekbench.

Điều này có nghĩa người dùng nâng cấp lên iPhone 17 Pro hoặc iPhone Air từ dòng 16 Pro có thể thấy hiệu năng cải thiện ít hơn so với những người dùng đang sử dụng các thiết bị cũ hơn như iPhone 15 Pro. Nếu vừa nâng cấp lên iPhone 16 Pro và hiệu năng là yếu tố quan trọng, việc chờ đợi iPhone 18 vào năm sau sẽ là một lựa chọn hợp lý.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn