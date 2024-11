160 sinh viên Trường Đại học Kinh Bắc vừa nhận bằng tốt nghiệp là không hợp pháp

Trường Đại học Kinh Bắc (trụ sở tại tỉnh Bắc Ninh) vừa khuyến cáo đăng trên Cổng thông tin của nhà trường về việc cấp bằng cho 160 sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2024 do ông Phạm Ngọc Trúc ký, cấp là không đúng thẩm quyền nên không có giá trị pháp lý.

Thông báo của Trường Đại học Kinh Bắc nêu rõ, toàn bộ 160 văn bằng đã cấp do ông Phạm Ngọc Trúc ký là văn bằng không hợp pháp.

Khuôn viên Trường Đại học Kinh Bắc.

Thực hiện Văn bản số 6976 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 29/10/2024 về việc tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh Bắc, PGS. TS Nguyễn Văn Hòa - Hiệu trưởng Đại học Kinh Bắc đã có thông báo về việc hoãn Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2024.

Tuy nhiên, ngày 02/11/2024 tại Khách sạn Mường Thanh, TP Bắc Ninh, ông Phạm Ngọc Trúc được bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc không đúng quy định, không đúng thủ tục của pháp luật đã thực hiện tổ chức Lễ trao bằng và cấp bằng cho 160 sinh viên tốt nghiệp là bất hợp pháp. Bởi, theo căn cứ pháp lý thì toàn bộ số bằng tốt nghiệp đại học do ông Phạm Ngọc Trúc ký, cấp là không đúng thẩm quyền nên không có giá trị pháp lý. Do vậy, toàn bộ 160 văn bằng đã cấp do ông Phạm Ngọc Trúc ký là văn bằng không hợp pháp.

Trường Đại học Kinh Bắc khẳng định, việc bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng lấy danh nghĩa Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kinh Bắc để bổ nhiệm, giao nhiệm vụ cho ông Phạm Ngọc Trúc và bà Đào Thị Bích Thủy là không đúng thẩm quyền, không đúng thủ tục, không đúng quy định của pháp luật.

Do vậy, ông Phạm Ngọc Trúc và bà Đào Thị Bích Thủy không phải là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh Bắc. Việc ông Phạm Ngọc Trúc và bà Đào Thị Bích Thủy xưng danh là Phó Hiệu trưởng là hành vi trái pháp luật.

Văn bản Trường Đại học Kinh Bắc đã thông báo hoãn tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp

Việc ông Phạm Ngọc Trúc (nguyên Phó Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo) vẫn ký văn bằng tốt nghiệp cho 160 sinh viên Trường Đại học Kinh Bắc đợt 2 năm 2024; chỉ đạo, tổ chức thực hiện Lễ trao bằng tốt nghiệp cho 160 sinh viên của Trường Đại học Kinh Bắc vào ngày 2/11/2024 là trái quy định của pháp luật, chống lại yêu cầu của cơ quan chủ quản, cố ý làm trái Văn bản 6976 ngày 29/10/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của người học, đến uy tín của Trường Đại học Kinh Bắc và nhiều hệ lụy cho xã hội.

Trường Đại học Kinh Bắc khẳng định, toàn bộ 160 văn bằng tốt nghiệp đại học được ký, cấp phát cho sinh viên đợt 2 năm 2024 bởi ông Phạm Ngọc Trúc là không đúng quy định pháp luật, đây là những văn bằng không hợp pháp. Trường Đại học Kinh Bắc khuyến cáo các nhà tuyển dụng, sinh viên đã được nhận những văn bằng tốt nghiệp trên để tránh những rủi ro và hậu quả pháp lý xấu sẽ xảy ra do người ký, cấp không đúng thẩm quyền và có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

Tác giả: Tiến Dũng - Văn Giang

Nguồn tin: Báo VOV