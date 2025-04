Lucao giúp CLB Hải Phòng gieo sầu cho Bình Định

Your browser does not support the video tag.

FPT Play - Đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn LPBank V.League 1-2024/25, tại https://fptplay.vn.

Tối 18/4, CLB Hải Phòng có cuộc tiếp đón Bình Định trên sân nhà Lạch Tray ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 19 V-League 2024/2025. Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm quyết tâm có 3 điểm để có thể bỏ xa nhóm nguy hiểm trên bảng xếp hạng.

Với lợi thế sân nhà, Hải Phòng không hề giấu ý đồ chơi tấn công khi lập tức dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, phải đến phút 44, cổ động viên đội nhà trên sân Lạch Tray mới có cơ hội được ăn mừng.

Lucao ghi bàn giúp CLB Hải Phòng vượt lên dẫn trước ở phút 44. (Ảnh: VPF)

Bắt nguồn từ tình huống thủ môn Tuấn Linh của Bình Định xử lý bóng không gọn sau pha sút xa của Hữu Sơn ngoài vòng cấm, tạo điều kiện thuận lợi cho Lucao ập vào đệm bóng cận thành, đưa Hải Phòng vượt lên dẫn trước 1-0.

Sang hiệp 2, Hải Phòng tiếp tục có được thế trận lấn lướt trước đối thủ. Phút 48, Hữu Sơn tung cú sút xa trái phá từ ngoài vòng cấm vào góc xa khung thành đội khách, đánh bại thủ môn Tuấn Linh, nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân Lạch Tray.

Phải nhận liên tiếp hai gáo nước lạnh, Bình Định quyết tâm dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên trong một ngày mà hàng công của đội khách tương đối vô duyên và thủ môn Văn Toản chơi chắc chắn trong khung gỗ, mọi nỗ lực dứt điểm của Bình Định đều không thành công.

CLB Hải Phòng có chiến thắng quan trọng ở vòng 19 V-League 2024/2025. (Ảnh: VPF)

Chung cuộc, CLB Hải Phòng có chiến thắng 2-0 trước Bình Định ở vòng 19 V-League 2024/2025. Kết quả này giúp thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm có được 24 điểm và tạm thời xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng Trong khi đó, Bình Định tiếp tục đứng áp chót bảng xếp hạng với 16 điểm sau 19 vòng đấu.

Tác giả: Quách Khiêm

Nguồn tin: vov.vn