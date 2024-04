CLB Hải Phòng tạm thoát hiểm

Hữu Sơn (phải) cùng các cầu thủ Hải Phòng ăn mừng bàn thắng - Ảnh: VPF

Trận đấu muộn nhất của vòng 15 V-League 2023 - 2024 giữa chủ nhà Hải Phòng và Thanh Hóa vào tối 5-4 khá được chờ đợi. Đặc biệt với các cổ động viên đất cảng.

Bởi kể từ trận thắng Khánh Hòa 3-1 trên sân Lạch Tray tại vòng 6 V-League 2023 - 2024, CLB Hải Phòng đã trải qua 8 trận liên tiếp toàn hòa và thua, rơi xuống nhóm cuối bảng đầy nguy hiểm.

Trong khi đó, CLB Thanh Hóa từ chỗ là ứng viên đua vô địch cũng thua 3 và hòa 1 trong 4 trận gần nhất, rơi xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 22 điểm.

Mọi thứ trở nên thuận lợi với CLB Hải Phòng khi Hữu Sơn đem về quả phạt 11m ngay phút 13 của trận đấu. Cú sút của anh chạm tay trung vệ Trịnh Văn Lợi (Thanh Hóa) trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, Lucao không thắng được thủ môn Xuân Hoàng, nhưng Hữu Sơn đã nhanh chân lao vào đệm bóng ghi bàn mở tỉ số.

Bàn thắng như món quà dành tặng cho cô con gái mới sinh sáng 5-4 khiến Hữu Sơn càng ăn mừng đầy sung sướng.

Hữu Sơn phấn khích sau khi ghi bàn - Ảnh: VPF

Nhận bàn thua, CLB Thanh Hóa buộc phải dâng lên tấn công nhiều hơn để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên cơ hội tạo ra lại không nhiều. Pha bóng đáng chú ý nhất chỉ là cú sút căng vọt xà ngang trong gang tấc của Antonio ở phút 29.

Ngay đầu hiệp 2, CLB Hải Phòng có cơ hội ghi bàn cực kỳ ngon ăn. Thế nhưng Tuấn Anh không ai kèm lại đánh đầu ra ngoài sau đường chuyền thuận lợi của Lucao.

Tấn công không tốt, đội khách Thanh Hóa lại thủng lưới vì sai lầm của hàng thủ. Có bóng từ vòng tròn giữa sân và trước mặt chẳng còn hậu vệ nào, Bicou dễ dàng thoát xuống đánh bại thủ môn Xuân Hoàng nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 81.

Những phút còn lại, cả Hải Phòng lẫn Thanh Hóa đều ghi bàn vào lưới đối phương. Tuy nhiên sau khi VAR can thiệp, cả 2 bàn thắng của Lucao (phút 89) và Hoàng Đình Tùng (phút 90+4) đều không được công nhận.

Chiến thắng quan trọng trên sân nhà giúp đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm vươn lên hạng 9 với 18 điểm sau 15 trận, hơn 4 điểm so với đội áp chót Sông Lam Nghệ An và 8 điểm so với Khánh Hòa.

Còn CLB Thanh Hóa rơi xuống hạng 5 với 22 điểm, kém 10 điểm so với đội đầu bảng Nam Định, đội bất ngờ thua Bình Định 2-4 ngay trên sân Thiên Trường.

Tác giả: NGUYÊN KHÔI

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ