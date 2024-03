Cảnh sát giao thông Nghệ An dọn dẹp đá dăm trên Quốc lộ

Trong tỉnh

Trong lúc tuần tra kiểm soát, các chiếc sĩ CSGT Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Công an Nghệ An thấy đá dăm rơi vương vãi trên quốc lộ 46 gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông nên đã dừng xe dọn dẹp đá. Cùng với sự hỗ trợ của người dân mặt đường nhanh chóng sạch sẽ, an toàn.