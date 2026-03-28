Lực đẩy bất động sản Nghệ An nhìn từ các đại dự án hướng biển

Một đoạn trục Đại lộ Vinh - Cửa Lò (Nghệ An). Ảnh: NT

Khi quy hoạch và hạ tầng cùng hội tụ

Trong bức tranh phát triển đô thị Nghệ An, Đại lộ Vinh – Cửa Lò từng được xem là tuyến giao thông chiến lược, nhưng chủ yếu mang tính kết nối. Tuy nhiên, khi tuyến đường này được hoàn thiện với quy mô lớn, vai trò của nó dần được mở rộng.

Bước ngoặt đáng chú ý đến từ đề xuất xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh ngay trên trục đại lộ này. Theo phương án nghiên cứu, dự án có quy mô khoảng 45 ha, tổng mức đầu tư hơn 5.600 tỷ đồng, nằm ở vị trí trung tâm, cách TP. Vinh (cũ) khoảng 7 km, cách biển Cửa Lò khoảng 5 km và cách sân bay Vinh hơn 7 km.

Việc lựa chọn vị trí này không chỉ mang ý nghĩa về không gian, mà còn cho thấy định hướng dịch chuyển trọng tâm phát triển đô thị về phía Đông - nơi có khả năng kết nối đồng thời giữa đô thị, du lịch và hạ tầng giao thông.

Một khi trung tâm hành chính được hình thành, khu vực này sẽ không chỉ là nơi "đi qua", mà trở thành nơi "ở lại", là nơi tập trung dân cư, dịch vụ và các hoạt động kinh tế.

Thực tế cho thấy, dòng vốn đầu tư đang phản ứng nhanh với định hướng quy hoạch. Chỉ trong thời gian ngắn, dọc theo trục Đại lộ Vinh – Cửa Lò và các tuyến kết nối như Đại lộ Lê Nin, quốc lộ 46, tỉnh lộ 535... hàng loạt dự án bất động sản quy mô lớn đã được triển khai.

Trong đó, khu dân cư VSIP Nghệ An – Casa Bonita là một trong những điểm nhấn đáng chú ý. Với quy mô khoảng 32 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, dự án cung cấp hàng trăm sản phẩm nhà ở thấp tầng và sở hữu lợi thế kết nối trực tiếp với đại lộ Vinh - Cửa Lò, sân bay Vinh và các tuyến giao thông liên vùng trong tương lai.

Sự xuất hiện của VSIP cũng cho thấy một xu hướng mới của Nghệ An là không chỉ thu hút doanh nghiệp trong nước, mà còn trở thành điểm đến của dòng vốn FDI trong lĩnh vực bất động sản. Đồng thời, các nhà phát triển hạ tầng khu công nghiệp cũng đang mở rộng sang lĩnh vực đô thị, đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp.

Song song với đó, dự án nhà ở xã hội tại Vinh Phú – Vinh Lộc với tổng vốn hơn 3.500 tỷ đồng tiếp tục bổ sung nguồn cung ở phân khúc bình dân, tạo sự cân bằng cho thị trường.

Dự án Cửa Lò Beach Villa trên trục Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh: Văn Dũng

Ở các phân khúc khác, các dự án như Cửa Lò Beach Villa, khu nhà ở Mỹ Thượng hay khu đô thị Eurowindow Đông Vĩnh đang góp phần hình thành một hệ sinh thái bất động sản đa dạng, từ ở thực đến nghỉ dưỡng.

Điểm đáng chú ý là sự thay đổi trong cấu trúc thị trường từ chỗ đơn lẻ, phân tán, nay đang dần hình thành các cụm đô thị có quy mô và quy hoạch bài bản. Ở góc độ người tham gia thị trường, chị Lê Thị Dung (một nhà đầu tư cá nhân tại Nghệ An) cho biết, nguồn cung dọc trục đại lộ Vinh - Cửa Lò đang tăng nhanh, với mức giá được xem là phù hợp với nhu cầu ở thực.

“Như dự án của VSIP vừa ra, với nhà ở liền kề khoảng trên dưới 6 tỷ đồng, diện tích 120–150m2, nhiều người dân địa phương vẫn có thể cân nhắc,” chị Dung chia sẻ.

Theo chị Dung, sau khi đại lộ hoàn thiện, xu hướng lựa chọn bất động sản đã dịch chuyển. “Người mua không còn tập trung vào khu trung tâm cũ, mà tìm đến những khu vực có khả năng kết nối tốt hơn như vừa gần biển, vừa không quá xa trung tâm. Đặc biệt, thông tin về Trung tâm hành chính đã tạo ra một “cú hích” tâm lý, khiến giao dịch tại một số khu vực như Vinh Lộc, Đông Lộc trở nên sôi động hơn, dù chưa hình thành làn sóng tăng giá diện rộng”, chị Dung nói.

Phối cảnh khu dân cư của VSIP Nghệ An nằm trên trục Đại lộ Vinh - Cửa Lò

“Cú huých kép” và những phản ứng đầu tiên của thị trường

Giới phân tích cho rằng, bất động sản Nghệ An đang được thúc đẩy bởi hai động lực song hành là hạ tầng và hành chính. Nếu hạ tầng giao thông đóng vai trò mở đường, thì việc hình thành Trung tâm hành chính tỉnh lại tạo ra lực hút về nhu cầu.

Thực tế, ngay sau khi thông tin về dự án được công bố, thị trường đã ghi nhận những tín hiệu sôi động hơn. Một số khu vực như Vinh Lộc, Đông Lộc xuất hiện giao dịch tăng lên, thậm chí có dấu hiệu “sốt” cục bộ.

Tuy nhiên, khác với các chu kỳ tăng nóng trước đây, động lực lần này được đánh giá có nền tảng vững hơn. Việc tập trung các cơ quan hành chính sẽ kéo theo nhu cầu thực về nhà ở, văn phòng, dịch vụ – những yếu tố có khả năng duy trì thanh khoản ổn định.

Ở tầm rộng hơn, những gì đang diễn ra tại Nghệ An không chỉ gói gọn trong phạm vi một trục đường. Hệ thống hạ tầng liên vùng, bao gồm cao tốc Bắc – Nam, quy hoạch đường sắt tốc độ cao và việc nâng cấp sân bay Vinh đang từng bước nâng cao khả năng kết nối của tỉnh.

Khi thời gian di chuyển được rút ngắn, Nghệ An không còn là thị trường “xa” đối với các nhà đầu tư, mà dần trở thành một điểm đến có khả năng tiếp cận nhanh với các trung tâm kinh tế lớn.

Bên cạnh đó, lợi thế tự nhiên của bãi biển Cửa Lò (một trong những bãi biển nổi bật khu vực Bắc Trung Bộ) tiếp tục là nền tảng cho sự phát triển của bất động sản nghỉ dưỡng.

Sự kết hợp giữa hạ tầng, du lịch và đô thị đang tạo nên một cấu trúc phát triển đa trụ cột, giúp thị trường bất động sản ven biển có thêm dư địa tăng trưởng trong trung và dài hạn.

Trao đổi với Nhadautu.vn, TS. Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam nhận định, Nghệ An đang bước vào chu kỳ phát triển mới nhờ sự đồng bộ giữa hạ tầng và đô thị. Trong đó, khu vực dọc Đại lộ Vinh – Cửa Lò là tâm điểm hội tụ các yếu tố thuận lợi.

Tuy nhiên theo TS. Nguyễn Văn Đính, thị trường vẫn cần thời gian để kiểm chứng sức bền của đà tăng trưởng. Tiến độ triển khai hạ tầng, tính pháp lý của dự án, cũng như diễn biến lãi suất và tín dụng sẽ là những yếu tố có tác động trực tiếp.

“Quan trọng hơn, sự chuyển dịch từ kỳ vọng sang nhu cầu thực sẽ quyết định liệu khu vực này có thể trở thành một cực phát triển bền vững hay không”, TS. Nguyễn Văn Đính nói.

Nhìn từ Đại lộ Vinh – Cửa Lò, có thể thấy rõ một xu hướng đang hình thành, bất động sản Nghệ An không còn chỉ dựa vào lợi thế sẵn có, mà đang được “kích hoạt” bởi một hệ thống động lực mới. Và trong những chuyển động đó, khu vực ven biển đang dần trở thành nơi bắt đầu của một chu kỳ phát triển dài hạn.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn