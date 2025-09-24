Tú bà điều hành đường dây mại dâm chuyên cung cấp cho quán karaoke

Trao đổi với PV Báo CAND sáng nay 24/9, Thượng tá Trần Thanh Tâm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Kim Hồng (SN 1984, trú tại khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra và xử lý về hành vi môi giới mại dâm.

Công bố lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Kim Hồng. Ảnh: CSHS.

Trước đó qua công tác trình sát nắm tình hình an ninh trật tự ở cơ sở kết hợp nguồn tin của người dân cung cấp, trong đêm 20/9, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an phường Hòa Hiệp bất ngờ kiểm tra hành chính nhà riêng bà Nguyễn Thị Kim Hồng.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện 14 cô gái đang lưu trú trái phép tại 3 căn phòng trong căn nhà này, trong số đó có nhiều cô gái là người dân tộc thiểu số.

14 cô gái được đưa về cơ quan Công an để xác minh, làm rõ hành vi môi giới mại dâm của Nguyễn Thị Kim Hồng. Ảnh: CSHS.

Qua đấu tranh xét hỏi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác định 14 cô gái nêu trên đến từ nhiều địa phương khác nhau, được Hồng bố trí nơi lưu trú để đi làm tiếp viên phục vụ khách tại các quán karaoke.

Điều đáng nói là trong số đó có một số cô gái thừa nhận được Hồng môi giới làm gái mại dâm với giá “tàu nhanh” mỗi lần 1 triệu đồng, hành lạc qua đêm 2 triệu đồng. Một số trường hợp khách mua dâm không trả tiền mặt thì chuyển vào tài khoản cá nhân của Hồng.

“Bãi đáp” của gái mại dâm và khách làng chơi do Hồng chỉ định thường xuyên là nhà nghỉ H.V ở khu phố khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp. Sau mỗi lần môi giới bán dâm, Hồng thu lợi bất chính 200.000 đồng mỗi cuộc “tàu nhanh” và 300.000-400.000 đồng cho mỗi lần qua đêm.

“Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra để làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật” – Thượng tá Trần Thanh Tâm cho biết thêm.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: cand.com.vn