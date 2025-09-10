Khởi tố thêm 23 bị can lừa đảo hàng trăm nghìn bị hại trên cả nước

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ngày 17/6, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an TP Hồ Chí Minh triệt xóa băng nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên, sử dụng công nghệ cao, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn bị hại trên cả nước, chủ yếu là những người già, thiếu thông tin, không am hiểu về công nghệ, yếu thế, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp, cần được xã hội quan tâm, bảo vệ,… gây bức xúc lớn trong quần chúng nhân dân,

Băng nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp này do Trần Quang Đạo cầm đầu, hoạt động tại nhiều địa điểm tại TP Hồ Chí Minh.

Đối tượng Trần Quang Đạo tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận thủ đoạn phạm tội, theo đó, lợi dụng việc việc lộ lọt, mua bán các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, các đối tượng đã giả làm nhân viên các cơ sở y tế, bệnh viện dinh dưỡng, sử dụng phần mềm internet mã hoá đầu số gọi đi để tư vấn tặng quà, dụ dỗ, mời chào những người già sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, đóng các khoản phí để nhận khuyến mại quay thưởng cho các lần tiếp theo khi mua các sản phẩm đồ gia dụng, đồ điện tử.

Để tạo lòng tin, các đối tượng sẽ nâng dần giá trị trúng thưởng, mức đóng phí và cam kết hoàn tiền sau khi nhận được các sản phẩm khuyến mãi, tuy nhiên sau đó, các đối tượng đã không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt số tiền của các bị hại đã nộp.

Cơ quan Công an tổ chức khám xét các công ty do Trần Quang Đạo nhờ người thân thành lập, đứng tên để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều hành hoạt động phạm tội, đối tượng Trần Quang Đạo đã nhờ người thân đứng tên thành lập 4 Công ty và thuê địa điểm, mua sắm công cụ, phương tiện để hoạt động. Tại các công ty, Đạo tổ chức theo mô hình các phòng, tổ (Phòng hành chính, nhân sự, kế toán; Phòng kinh doanh; Phòng chăm sóc khách hàng) và được quản lý, phân công, phân cấp rõ ràng từ đối tượng giữ vai trò quản lý chung đến các đối tượng như trưởng phòng, tổ trưởng và nhân viên trực tiếp thực hiện.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 27/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 124 đối tượng, trong đó trong đó có 123 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, 1 đối tượng về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Tiến hành điều tra mở rộng vụ án, ngày 8/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can đối với 23 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quang Đạo (đối tượng cầm đầu) về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra truy xét mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Minh Hiền

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân