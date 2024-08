Lừa đảo chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, cặp tình nhân trả giá đắt

Mới đây, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế tuyên án vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 2 bị cáo Nguyễn Thanh Toàn, SN 1988 và Nguyễn Như Quỳnh, SN 1978, cả hai cùng trú tại phường An Đông, Tp.Huế.

Theo hồ sơ vụ án, Toàn và Quỳnh có mối quan hệ yêu đương, sống chung với nhau như vợ chồng tại phường An Đông, Tp.Huế. Năm 2021, Toàn nhận thấy người dân đang đầu tư kinh doanh bất động sản nên đã rủ Quỳnh đi mua đất trồng cây lâu năm có diện tích lớn để tự phân lô, tách thửa để bán lại kiếm lời mặc dù biết rõ mình không phải là chủ có quyền sử dụng đất và đất chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng, phân lô, tách thửa.

Các bị cáo nghe đại diện VKS công bố cáo trạng.

Để chiếm đoạt tiền của các bị hại, Toàn và Quỳnh tự ý thuê người tự vẽ sơ đồ (không rõ tên và địa chỉ) phân lô, tách thửa nhiều thửa đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Sau đó, cặp đôi này đưa ra thông tin gian dối là đất đang làm thủ tục cấp đổi, đất chuyển mục đích thành đất ở được; đồng thời, thuê người san lấp, phát quang mặt bằng rồi đăng ảnh lên mạng xã hội làm cho nhiều người tin tưởng đặt cọc tiền cho Toàn và Quỳnh để mua các lô đất đã được tách thửa và chuyển đổi mục đích sử dụng.

Với thủ đoạn nêu trên, 2 bị cáo đã thực hiện 5 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng 5,75 tỷ đồng của nhiều bị hại. Số tiền này các bị cáo đã dùng để tiêu xài cá nhân.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi của mình, hai bị cáo đã khắc phục hơn 5,1 tỷ đồng và xin HĐXX cho các bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.

Sau khi xem xét toàn bộ các tình tiết cũng như lời khai của 2 bị cáo, HĐXX xét thấy, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện nhiều lần, cần phải cách ly khỏi xã hội một thời gian dài để giáo dục và răn đe.

Do vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Toàn 7 năm 3 tháng tù, bị cáo Nguyễn Như Quỳnh 7 năm tù.

