Lộn xộn trên sân pickleball, cô gái bị bóng trúng mặt, giận dỗi "ném vợt" nhận nhiều chỉ trích

Phong trào chơi pickleball vẫn chưa có dấu hiệu giảm độ hot, vẫn nhận được sự quan tâm nhất định từ cộng đồng.

Môn thể thao nhiều tai tiếng này mới đây lại xuất hiện hình ảnh không đẹp đẽ gì, thậm chí khiến dân tình ngán ngẩm.

Theo đó, hình ảnh được ghi lại trong một sân đấu pickleball.

Cô gái trẻ bởi không tập trung nên đã bị bóng của đối phương rơi trúng mặt.

Nguồn: Video Xuân Anh

Pha bóng khiến cô nàng mất kiểm soát. Thay vì ra sân, kiểm tra tình hình sức khỏe thì cô nàng lập tức ném vợt, tức tối xả một tràng những lời lẽ giận dữ với đối phương. Việc ném vợt không chỉ vi phạm tinh thần thể thao mà còn có nguy cơ gây nguy hiểm cho người khác.

Việc gặp rủi ro chấn thương khi chơi thể thao không phải hiếm gặp. Chưa nói nguyên nhân của vụ việc lại đến từ sự thiếu tập trung của nữ chính. Do đó, thái độ của cô nàng đã thu hút sự chú ý và không ít chỉ trích từ cộng đồng mạng. Cô gái này đã trở thành tâm điểm của những bình luận tiêu cực và thậm chí là chỉ trích gay gắt từ phía cộng đồng.

"Đánh thì không tập trung, bóng vào mặt còn ném vợt, xấu tính";

"Đúng là mấy người làm màu chơi thể thao";

"Sau đừng cho người như này đi nhé";

"Chơi thể thao mà thế thì mời bạn về làm công chúa thôi"...

Video đăng tải thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận. Câu chuyện của cô gái này có thể được xem là một bài học đáng nhớ cho chính người trong cuộc lẫn người tham gia về việc cần tập trung, hạn chế rủi ro khi tham gia bất cứ bộ môn nào. Đồng thời đề cao tinh thần thể thao trong mọi trường hợp, không để hành động xấu ảnh hưởng đến cộng đồng người chơi lành mạnh.

Tác giả: Hoàng Dương

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn