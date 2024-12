Camera bắt được cảnh NS Tự Long nói 1 câu gây choáng với NS Xuân Bắc, dân mạng không tin nổi vào tai mình

Chỉ còn vài giờ nữa, concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai tại Ocean Park 3, Hưng Yên sẽ được diễn ra. Những ngày qua, các Anh Tài đã có mặt tại địa điểm tổ chức để tổng duyệt cho buổi biểu diễn quan trọng này.

Trước thềm diễn ra concert 1 ngày, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn, Ông Trần Hướng Dương, Ông Hà Minh Thắng - Phó Cục trưởng Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn, Ông Trần Văn Tuấn - Trưởng phòng Văn học, Ông Nguyễn Thu Đông - Trưởng phòng Quản lý biểu diễn, Ông Trịnh Minh Ước - Phòng Nghệ thuật cùng 4 Chuyên viên phụ trách đã đến thăm, tặng quà và gửi những lời chúc tốt đẹp đến concert.

NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ Thuật Biểu Diễn cùng các lãnh đạo ban ngành đến thăm các nghệ sĩ chuẩn bị cho concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Gây chú ý trong buổi thăm này chính là màn tương tác của NS Xuân Bắc và Tự Long. Trong khoảnh khắc đại diện chương trình chia sẻ, NS Tự Long rất nghiêm túc khi báo cáo với đồng chí Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn về những công tác chuẩn bị của BTC cho concert. Bên cạnh đó, NS Tự Long còn hóm hỉnh nói với các đàn em rằng NS Xuân Bắc trong vai trò Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ có phần quà gửi đến mọi người.

Sau khi chia sẻ với BTC cùng các Anh Tài, NS Xuân Bắc cùng NS Tự Long tham quan xung quanh sân khấu. Nhiều người đã đến xin chữ ký của NS Xuân Bắc, và lúc này NS Tự Long bất ngờ thốt lên câu nói: "Fan tao muốn xin chữ ký mày".

Khoảnh khắc "xả vai" của 2 người bạn thân lâu năm bất ngờ lọt ống kính team qua đường khiến người xem không thể nhịn cười. Qua đây có thể thấy mối quan hệ thân thiết và gắn bó giữa NS Tự Long và NS Xuân Bắc. Cặp đôi không chỉ là đồng nghiệp ăn ý trên sân khấu mà còn là những người bạn tri kỷ ngoài đời. Câu chuyện này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra thích thú trước hình ảnh "khi có bạn thân là Cục trưởng" của NS Tự Long. Nhiều người hài hước trêu chọc 2 nam nghệ sĩ: "Chữ ký thì của 'mày' nhưng fan thì nhất định vẫn là của 'tao' nhé!".

Your browser does not support the video tag.

Clip: 2 trạng thái khác nhau của NS Tự Long khi nói chuyện với NS Xuân Bắc (Nguồn: @chandongshowbiz)

NS Xuân Bắc và NS Tự Long là hai người bạn thân ngoài đời

Cả hai đã gắn bó với nhau hơn 20 năm từ sân khấu đến cuộc sống

Trước đó, khi NS Tự Long lên đường vào TP.HCM để ghi hình, NS Xuân Bắc kể đã lái xe đưa người bạn thân ra sân bay. NS Xuân Bắc còn xưng hô "tao" với NS Tự Long và dặn dò cực cẩn thận:

"Đây là tấm ảnh (hình như là hôm tôi đưa nó ra sân bay để vào ghi hình chương trình Brother boy Pass Thousand Spike Thorn (Anh trai vượt ngàn chông gai - PV) và kèm theo lời nhắn nhủ: Hát cho hay đừng để tao nóng mắt, tao mà hát trong chương trình là chương trình xong sớm, anh em bỏ về, khán giả quay lưng đấy nhé. Nó bảo: Tôi lạy ông, ông Xuân Bắc lại đi nhắc ông Tự Long hát, chưa tham gia đã gặp chông gai rồi. Nhưng có vẻ ông bạn tôi sợ thật nên số phát sóng đầu mọi người thấy đấy, hát nắn nót, ngọt ngào phết và như vậy đương nhiên khán giả sẽ yêu quý và cổ vũ các bác nhỉ. Cố lên Tự Long ơi".

NS Tự Long và NS Xuân Bắc đã có gần 30 năm gắn bó trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Hai người bắt đầu thân thiết từ khi còn học chung tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và sau đó cùng nhau tạo dựng tên tuổi qua những chương trình hài kịch nổi tiếng như Gặp Nhau Cuối Tuần và Táo Quân. Không chỉ là bạn diễn ăn ý trên sân khấu, họ còn là những người bạn thân thiết ngoài đời, luôn hỗ trợ và đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân.

NS Xuân Bắc là người tiễn NS Tự Long vào TP.HCM để ghi hình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Tác giả: Liên Hoa

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn