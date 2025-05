Lời khai của chồng cũ sát hại cô giáo trên đường tới trường

Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra vụ việc cô giáo Đinh Thị M. (SN 1991; trú tại xã Kông Bờ La, huyện Kbang), bị sát hại khi đang trên đường tới Trường Phổ thông dân tộc bán trú xã Krong, huyện Kbang giảng dạy.

Nghi phạm là ông Đinh Tóc (SN 1991; trú xã Nghĩa An, huyện Kbang) - chồng cũ của bà Đinh Thị M. Ông Tóc cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, nêu lý do sát hại nạn nhân.

Ông Đinh Tóc khai nhận sát hại vợ cũ là cô giáo Đinh Thị M. do ghen tuông

Theo lời khai của ông Đinh Tóc, ngày 4-5, ông thuê ô tô để đi TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và hứa với con (sống cùng bà M.) sáng hôm sau sẽ chở đi học. Rạng sáng 5-5, ông ta lái xe đến nhà bà M. để chở con đi học như đã hứa. Thấy vợ cũ đã chở con đi học trước, ông đuổi theo.

Khi đuổi kịp, ông Tóc yêu cầu bà M. dừng xe rồi đưa con lên ô tô đưa tới trường học. Lúc này, bà M. cũng chạy xe máy theo cùng. Khi đến đoạn đường bê tông thuộc xã Sơn Lang, ông Tóc dừng xe để bà M. đưa con vào trường và cả hai nảy sinh mâu thuẫn.

Nguyên nhân là do ông Tóc nghe con mình nói bà M. đang quen người đàn ông khác. Ông ta tỏ ra ghen tuông, ngăn cấm. Khi bà M. không đồng ý, phản ứng lại thì bị chồng cũ dùng tay đánh.

Ông Tóc sau đó lấy con dao (dùng chặt mía) đã để sẵn trên ô tô, đâm nhiều nhát vào bà M. dẫn đến tử vong.

Con dao đối tượng ra tay sát hại cô giáo Đinh Thị M. bỏ lại hiện trường

Sau khi gây án, ông Đinh Tóc trả ô tô, dùng xe máy chở con đi thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai (cách hiện trường khoảng 60 km). Tại đây, ông ta gửi con ở một cửa hàng sửa chữa ô tô rồi quay lại huyện Kbang. Ban đầu, ông ta định bỏ trốn nhưng thấy lực lượng công an truy xét, vận động, biết không thể thoát nên đã đến công an đầu thú.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 5-5, người dân phát hiện cô giáo Đinh Thị M. tử vong bên lề đường. Thấy trên người bà có nhiều vết máu, bên cạnh có con dao tự chế và xe máy của nạn nhân nên người dân vội trình báo công an.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động