Lời cuối của người chồng với vợ trước khi bị giết vạch mặt hung thủ

Trong quá trình sàng lọc các đối tượng tình nghi, cơ quan chức năng nhận thấy nổi lên Hù Văn Sinh (SN 1992, trú tại bản Đán Đăm, xã Hua Nà, huyện Than Uyên). Đây là đối tượng nghiện ma túy và có hành tung khá bí ẩn. Khi tiếp cận nơi ở của Sinh, các điều tra viên được biết, vợ chồng đối tượng này mới xuống Hà Nội không lâu. Lập tức, Công an tỉnh Lai Châu đã thông tin nhờ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an TP Hà Nội hỗ trợ, truy bắt nghi can. Tới ngày 5/1, cơ quan chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng Hù Văn Sinh.