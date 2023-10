Bắt giữ 'Bình Gold', hung thủ sát hại thanh niên ở trước quán bar

Đối tượng Lê Văn Bình

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn với nhau từ trước, nên khoảng 23h30’ ngày 6-10, biết anh N.H.G, sinh năm 1989, trú tại phường Quảng Châu, TP. Sầm Sơn đang ở quán Pub beer MOI, có địa chỉ tại phố Phú Cường, phường Quảng Tâm, TP. Thanh Hóa, Lê Văn Bình đã chuẩn bị dao và cùng với một số đối tượng đi ôtô đến quan Pub beer MOI để trả thù.

Khi đến nơi, thấy anh N.H.G đang đứng chụp ảnh trước cửa quán, Bình cầm dao lao vào đâm liên tiếp vào người anh G. Bị đâm anh G bỏ chạy dọc quốc lộ 47, tuy nhiên, Bình tiếp tục đuổi theo và đâm thêm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận được tin báo, dưới chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, các đơn vị nghiệp vụ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra, truy bắt đối tượng.

Trong quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP. Hà Nội và Công an tỉnh Hưng Yên rà soát, truy bắt các đối tượng.

Sau 24h tập trung điều tra, đến 23h ngày 7-10, lực lượng Công an đã bắt được đối tượng Lê Văn Bình, hung thủ gây ra vụ giết người nói trên, khi đang lẩn trốn tại một căn hộ chung cư trên địa bàn TP.Hà Nội .

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Hà An - Phạm Hòa

Nguồn tin: anninhthudo.vn