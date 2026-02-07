Trong cả năm 2025, Toyota Việt Nam đã liên tục triển khai chương trình khuyến mãi chính hãng cho nhiều mẫu xe. Sang năm 2026, Toyota Việt Nam vẫn tiếp tục áp dụng công thức này để kích cầu mua sắm. Tháng 2/2026 cũng không phải là ngoại lệ.

Trong tháng này, Toyota Việt Nam hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho 2 dòng xe bán chạy của mình là Vios và Yaris Cross. Giá trị ưu đãi lệ phí trước bạ của Toyota Vios dao động từ 23-27 triệu đồng, tùy phiên bản. Con số tương ứng của Toyota Yaris Cross là từ 33-37 triệu đồng.

Loạt xe Toyota được giảm đến 66 triệu đồng trong tháng 2/2026.

Trong khi đó, cặp đôi MPV cỡ nhỏ Toyota Veloz Cross và Avanza Premio được hãng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Chương trình này giúp khách hàng tiết kiệm số tiền từ 64-66 triệu đồng khi mua Toyota Veloz Cross và 56-60 triệu đồng với Avanza Premio.

Mẫu xe còn lại của Toyota Việt Nam có chương trình khuyến mãi trong tháng này là Hilux thế hệ mới. Mẫu xe bán tải mới ra mắt Việt Nam hôm 29/1/2026 được tặng 1 năm bảo hiểm gói vàng ở bản Tiêu chuẩn và gói trang bị du lịch cho 2 bản còn lại. Chương trình này chỉ áp dụng cho 500 khách hàng đầu tiên sở hữu xe.

Chương trình này được triển khai trong thời gian từ ngày 01/02/2026 đến hết ngày 28/02/2026. Đối tượng áp dụng là tất cả khách hàng mua xe hoàn tất thủ tục thanh toán 100% và đại lý đã xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng trong thời gian diễn ra chương trình.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: kienthuc.net.vn