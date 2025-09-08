Loạt trường y dược tuyển bổ sung hàng trăm chỉ tiêu

Nhiều trường y dược tuyển bổ sung. Ảnh: NTTU.

Ngược lại với xu hướng tăng điểm của các khối ngành khác, năm 2025, điểm chuẩn khối y dược giảm sâu, phổ biến từ 0,5 đến gần 6 điểm ở hầu hết ngành và trường, kể cả những cơ sở đào tạo tốp đầu.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, một số trường khối y dược vẫn thông báo xét tuyển bổ sung.

Đại học Y Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung cho ngành Công tác xã hội với 80 chỉ tiêu. Đây là lần đầu tiên sau hàng chục năm, trường này thông báo xét tuyển bổ sung cho hệ đại học chính quy.

Trước 16h ngày 12/9, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bổ sung bằng điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp A00, B00, B08 với ngưỡng nhận hồ sơ là từ 17 điểm trở lên.

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam cũng thông báo tuyển bổ sung 33 chỉ tiêu ngành Y khoa. Các tổ hợp dùng để xét tuyển gồm B00 (Toán, Sinh, Hóa), D08 (Toán, Sinh, Ngoại ngữ), A02 (Toán, Sinh, Lý), X14 (Toán, Sinh, Tin), B03 (Toán, Sinh, Ngữ văn).

Thí sinh đạt từ 24,25 điểm có thể nộp hồ sơ, thời hạn đăng ký trước 17h ngày 10/9.

Trong khi đó, Đại học Y Dược Hải Phòng tuyển bổ sung 210 chỉ tiêu. Trong đó, ngành Y khoa tuyển 80 chỉ tiêu, Dược học 40 chỉ tiêu, Điều dưỡng 60 chỉ tiêu, Răng Hàm Mặt 10 chỉ tiêu, Kỹ thuật xét nghiệm y học 20 chỉ tiêu.

Hai phương thức xét bổ sung gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ. Theo thông báo, ngưỡng nhận hồ sơ không thấp hơn điểm chuẩn đợt 1 của trường, cụ thể như sau:

Nguyên tắc xét tuyển đợt 2 là các thí sinh chỉ được đăng ký 1 nguyện vọng. Thời gian nhận hồ sơ từ 8/9 đến trước 17h ngày 14/9, kết quả công bố trước 17h ngày 15/9.

Đại học Y Dược Thái Bình tuyển bổ sung 130 sinh viên cho ba ngành là Y học dự phòng (34 chỉ tiêu), Điều dưỡng (86 chỉ tiêu), Kỹ thuật xét nghiệm y học (10 chỉ tiêu). Mức điểm nhận hồ sơ dao động 17-19,5 điểm. Thí sinh nộp hồ sơ trước 17h ngày 18/9.

Đại học Y khoa Vinh tuyển bổ sung 113 chỉ tiêu cho ngành Dược học. Mức điểm sàn 19, áp dụng với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Các tổ hợp xét tuyển gồm B00, A00, D07. Trường nhận hồ sơ đến 17h ngày 19/9.

Đại học Y Dược (Đại học Huế) cũng thông báo xét tuyển bổ sung 203 chỉ tiêu các ngành Y học dự phòng (45 chỉ tiêu), Điều dưỡng (65 chỉ tiêu), Y tế công cộng (18 chỉ tiêu), Hộ sinh (35 chỉ tiêu), Dinh dưỡng (40 chỉ tiêu).

Trường xét tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét kết hợp, mức sàn cho cả 5 ngành là 17 điểm.

Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam thông báo tuyển sinh bổ sung dựa trên phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm sàn từ 17 điểm. Trong đó:

Ngành Điều dưỡng xét các tổ hợp A00, A01, A02, B00, B08, D07, D23, D28, D33.

Ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng xét các tổ hợp A00, A01, A02, B00, B08, D07, D23, D28, D33.

Ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học xét tổ hợp A00, A02, B00, B08, D07, D23, D33, X10, X14.

Ngành Kỹ thuật Hình ảnh Y học xét tổ hợp A00, A01, A02, B00, B08, D07, D23, D28, X26.

Trường cũng xét tuyển bổ sung bằng học bạ, tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp phải đạt từ 19,5 điểm cho tất cả ngành.

Với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội, thí sinh phải đạt từ 75/150 điểm, đồng thời phải đáp ứng điểm thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12 môn Sinh học đạt từ 6,5 điểm.

