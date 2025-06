Loạt thủ đoạn lừa đảo tấn công sinh viên, có người bị lừa tới 7,5 tỷ

Nhiều chiêu lừa đảo nhắm vào sinh viên và phụ huynh. Ảnh: Pexels.

Mới đây, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an thành phố Hà Nội, đã có công văn gửi các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn, cảnh báo về các phương thức lừa đảo phổ biến mà các đối tượng xấu đang sử dụng.

Giả mạo thư mời gặp mặt sinh viên quốc tế

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng giả mạo cán bộ công an và trường đại học để gửi thư mời gặp mặt sinh viên quốc tế, yêu cầu sinh viên chuyển khoản đóng phí để chứng minh không vi phạm pháp luật hoặc được phê duyệt tham gia.

Điển hình, một sinh viên Đại học Xây dựng Hà Nội bị các đối tượng lừa đảo gọi điện, mạo danh là cán bộ công an, yêu cầu tham gia ứng dụng Zoom và chuyển khoản số tiền hơn 200 triệu đồng để chứng minh bản thân không vi phạm pháp luật.

Để khống chế và theo dõi các hành động của sinh viên, đối tượng đã yêu cầu sinh viên đồng bộ màn hình máy tính và điện thoại, không được ngắt kết nối.

Sau khi sinh viên chuyển 220 triệu đồng theo yêu cầu, đối tượng thông báo sinh viên là một trong các ứng viên đủ điều kiện được chọn đi giao lưu sinh viên quốc tế tại Pháp. Chúng yêu cầu sinh viên chứng minh tài chính, đồng thời gửi qua Zoom hình ảnh thư mời có thông tin cá nhân của sinh viên. Cuối văn bản có chữ ký của "hiệu trưởng", đóng dấu đỏ ghi Đại học Xây dựng hà Nội.

Ngoài ra, các đối tượng còn gửi một lệnh bắt giữ hình sự và phong tỏa tài sản, giả danh văn bản của Viện Kiểm sát nhân dân; kèm theo lời nhắc nhở sinh viên phải giữ kín thông tin vụ việc, không được chia sẻ với người thân, nếu vi phạm sẽ bị phạt tù 7 năm.

Để tăng cơ hội được tham gia giao lưu tại Pháp, sinh viên và gia đình đã chuyển khoản cho đối tượng trên tổng số tiền 7,5 tỷ đồng. Sau đó, Đại học Xây dựng khẳng định không ban hành "Thư mời giao lưu sinh viên quốc tế".

Tương tự, một sinh viên Đại học Ngoại thương nhận được thư mời gặp mặt sinh viên quốc tế đi Nhật Bản, cần sao kê 200 triệu đồng để chứng minh tài chính.

Đại học Ngoại thương khẳng định không phát hành thư mời trên, gia đình sinh viên không chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo. Tuy nhiên, sau đó, tài khoản cá nhân của sinh viên nhận được 700 triệu đồng từ tài khoản lạ. Sinh viên đã đến công an phường và ngân hàng để trình báo sự việc.

Hàng loạt trường đại học bị giả mạo văn bản. Ảnh: FBNT.

Mạo danh công an thao túng tâm lý liên hoàn

Trong khi đó, tại Đại học Công nghiệp Hà Nội, một sinh viên nhận được điện thoại từ một người đàn ông tự xưng là công an, thuộc Cục Phòng chống tội phạm về ma túy (Bộ Công an), thông báo sinh viên đang là nghi can liên quan đến một vụ án về ma túy và rửa tiền phi pháp.

Người này đe dọa nếu không hợp tác, cơ quan chức năng sẽ ra lệnh cưỡng chế, thu hồi tài sản, đồng thời lập tức bắt giam 37 ngày cho đến khi sự việc kết thúc.

Người này còn đe dọa sẽ thông báo sự việc tới nhà trường. Sinh viên được yêu cầu tải một phần mềm để tham gia phối hợp điều tra.

Đối tượng liên tục yêu cầu sinh viên không được liên lạc với bất kỳ ai hay phát tán thông tin gì trong quá trình điều tra. Nếu vi phạm, nạn nhân sẽ bị phạt tù từ 2-7 năm, kèm 100 triệu đồng.

Để kiểm soát nạn nhân, các đối tượng yêu cầu sinh viên phải chia sẻ màn hình điện thoại và máy tính trong suốt thời gian này. Và để chứng minh mình trong sạch, nạn nhân phải chuyển 300 triệu đồng vào một tài khoản phục vụ điều tra.

Sau khi lừa trót lọt lần một, các đối tượng đã thông báo khoản tiền này trong sạch, không dính líu đến những hoạt động phi pháp. Trong thời gian sớm nhất, số tiền này sẽ được hoàn về tài khoản cá nhân.

Cũng trong khoảng thời gian này, sinh viên tiếp tục nhận được một cuộc gọi tự xưng là giảng viên Đại học Công nghiệp Hà Nội, cho biết sinh viên lọt vào danh sách 15 sinh viên năm nhất được đi học trao đổi 2 tháng tại Hàn Quốc.

Thậm chí, đối tượng lừa đảo còn đọc đúng tên một số sinh viên cùng lớp cũng lọt vào danh sách. Để sinh viên hoàn toàn tin tưởng, một đối tượng khác tiếp tục giả danh bạn học, gọi điện rủ sinh viên cùng tham gia chương trình.

Sau đó, sinh viên nhận được thông báo giả, có yêu cầu chứng minh tài chính. Biết tin con được chọn đi du học, gia đình sinh viên đã chuyển thêm 600 triệu đồng. Sau khi hoàn tất, gia đình sinh viên mới biết bị lừa.

Bộ GD&ĐT cũng bị giả mạo

Ngoài các chiêu trò trên, các đối tượng còn liên tiếp sử dụng Facebook mạo danh Bộ GD&ĐT, chữ ký của lãnh đạo và con dấu của bộ, thông báo tổ chức các cuộc thi Toán, Văn, Tin, Tiếng Anh, Mỹ thuật và các sự kiện thể thao học đường.

Để thu hút học sinh tham gia, các đối tượng nêu cơ cấu giải thưởng lớn, như tiền mặt 15-150 triệu đồng, học bổng toàn phần từ các đại học danh tiếng nước ngoài, 80% học phí các khóa học IELTS, TOEIC; bằng khen Bộ GD&ĐT...

Các đối tượng lập các trang web giả, tài khoản Facebook giả mạo, hoặc chiếm đoạt thông tin của các tổ chức, các nhân và sử dụng số điện thoại di động, cố định, tài khoản ngân hàng của người khác, gây khó khăn cho công tác xác minh, xử lý.

Sau đó, chúng hướng học sinh, phụ huynh truy cập hoặc gọi điện đến các số điện thoại để được tư vấn, hỗ trợ, đồng thời dẫn dắt, dụ dỗ, lôi kéo đăng ký tham gia kỳ thi, nộp tiền cọc để ôn luyện, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Đến nay, đã có không ít nạn nhân bị các đối tượng lừa đảo, dẫn đến thiệt hại tài sản và lộ lọt thông tin cá nhân.

Theo cơ quan công an, dù đã tổ chức tuyên truyền nhưng nhiều trường hợp vẫn mắc bẫy do bị thao túng tâm lý, thiếu kỹ năng kiểm tra thông tin.

Không chỉ Hà Nội, một số đại học ở TP.HCM cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Từ tình hình trên, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an thành phố Hà Nội đề nghị các trường trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, cảnh báo sinh viên, phụ huynh bằng nhiều phương thức. Yêu cầu sinh viên tuyệt đối không cung cấp thông tin, không chuyển tiền cho các đối tượng lạ...

