Loạt ôtô gầm cao "hàng hot" giảm hàng trăm triệu, có xe giảm gần nửa tỷ.

Bước sang tháng 10/2025, thị trường ôtô Việt Nam ghi nhận làn sóng giảm giá sâu nhất trong nhiều năm, đặc biệt ở nhóm xe gầm cao. Từ SUV đến crossover, nhiều mẫu xe thuộc cả thương hiệu Nhật và Hàn đều ưu đãi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, tạo nên cuộc đua kích cầu sôi động khi bước vào mùa mua sắm cuối năm.

Khác với những đợt xả hàng ngắn hạn của các năm trước, đợt giảm giá năm nay có quy mô và cường độ lớn hơn, không chỉ áp dụng cho các mẫu xe sắp được thay thế mà còn lan sang cả những dòng xe vốn bán chạy.

Thương hiệu Subaru đang dẫn đầu về mức giảm giá khi đồng loạt điều chỉnh giá ba mẫu xe Forester, Crosstrek và Outback trong tháng 10. Trong đó, Subaru Forester dòng SUV bán chạy nhất của hãng được ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay. Phiên bản tiêu chuẩn Forester 2.0 iL giảm 140 triệu đồng, đưa giá thực tế còn khoảng 829 triệu đồng.

Bản Forester 2.0 iL EyeSight được hỗ trợ lệ phí trước bạ và phí đăng ký, cùng quà tặng trị giá tổng cộng khoảng 240 triệu đồng, giúp giá thực tế chỉ còn khoảng 859 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất Forester 2.0 iS EyeSight có tổng ưu đãi 308 triệu đồng, giảm giá thực tế xuống khoảng 900 triệu đồng được xem là thấp kỷ lục của mẫu xe này tại Việt Nam.

Subaru Crosstrek cũng được giảm giá mạnh. Cụ thể phiên bản 2.0 i-S EyeSight giảm 199 triệu đồng, còn khoảng 899 triệu đồng.

Việc giảm giá sâu được cho là nhằm “dọn kho” chuẩn bị cho sự ra mắt của Forester 2025, phiên bản nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, dự kiến trình làng cuối tháng 10/2025. Không chỉ Forester, Subaru Crosstrek cũng được giảm giá mạnh. Cụ thể phiên bản 2.0 i-S EyeSight giảm 199 triệu đồng, còn khoảng 899 triệu đồng, trong khi bản Hybrid e-Boxer giảm tới 239 triệu đồng, giá còn khoảng 1,029 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ khi ra mắt tại Việt Nam.

Cao hơn một bậc, Subaru Outback tiếp tục giữ danh hiệu giảm sâu nhất thị trường, với mức ưu đãi 500 triệu đồng, đưa giá bán từ 2,099 tỷ đồng xuống còn 1,599 tỷ đồng. Với mức giá này, Outback hiện tiệm cận các đối thủ phổ thông cỡ D như Hyundai Palisade hay Ford Everest Platinum.

Không để bị bỏ lại, Hyundai Thành Công cũng đang áp dụng chương trình giảm giá mạnh cho hai mẫu SUV chủ lực là Palisade và SantaFe. Mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn Hyundai Palisade được giảm tới 200 triệu đồng, kéo giá thực tế xuống còn khoảng 1,269 - 1,389 tỷ đồng tùy phiên bản.

Trong khi đó, mẫu SantaFe 2025 cũng giảm sâu từ 100 đến gần 200 triệu đồng. Tại một số đại lý ở Hà Nội, bản Exclusive còn khoảng 970 triệu đồng, bản Prestige từ 1,07 - 1,1 tỷ đồng, và bản cao nhất Turbo Calligraphy chỉ còn 1,175 - 1,2 tỷ đồng, kèm thêm các gói quà tặng và bảo hiểm.

Không chỉ Subaru và Hyundai, làn sóng giảm giá còn lan sang nhiều thương hiệu khác như Mazda, Honda, Skoda và Toyota. Các mẫu CX-8, CX-5, CR-V, Kodiaq, Tucson, Corolla Cross và Yaris Cross đều đang được giảm trực tiếp tiền mặt hoặc hỗ trợ lệ phí trước bạ, với giá trị từ vài chục đến gần 100 triệu đồng tùy đại lý và khu vực.

Theo giới kinh doanh ôtô, cuộc đua giảm giá hiện nay không chỉ là biện pháp xả hàng thông thường mà còn là chiến lược giành thị phần trong giai đoạn thích ứng của thị trường, khi người tiêu dùng đang cân nhắc giữa xe xăng truyền thống và xe điện.

Sức ép từ lượng xe tồn kho, cùng kỳ vọng vào chính sách hỗ trợ xe xanh sắp ban hành, khiến các hãng buộc phải hành động sớm để duy trì doanh số. Với đà giảm mạnh này, tháng 10 được xem là thời điểm vàng để người mua xe gầm cao xuống tiền, trước khi thị trường bước vào cao điểm cuối năm.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: kienthuc.net.vn