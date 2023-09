Loạt ôtô gầm cao cỡ B dưới 1 tỷ đồng sắp bán tại Việt Nam

Bên cạnh sự tiện nghi và hiện đại, Omoda 5 còn có những trang bị an toàn như: hệ thống an toàn chủ động ADAS bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái xe khi tắc đường, camera 360 độ, hệ thống phát hiện, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo chệch làn đường, ngăn chệch làn đường và giữ làn đường khẩn cấp. So với các đối thủ cùng phân khúc, Omoda 5 rõ ràng có hệ thống an toàn đầy đủ hơn.