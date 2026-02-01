Loạt 'ông lớn' bất động sản báo lãi, có doanh nghiệp thu 103.000 tỉ chỉ trong một quý

Thị trường nhà tại Tây Ninh, khu vực phía tây TP.HCM trở nên sôi động - Ảnh: CÔNG TRIỆU

Kết quả kinh doanh năm 2025 của các "ông lớn" bất động sản cho thấy sự phân hóa rõ nét. Điều này phản ánh vai trò ngày càng rõ của năng lực triển khai dự án, khả năng xoay vòng vốn và tiến độ pháp lý trong bối cảnh thị trường bất động sản chưa phục hồi đồng đều.

Kinh doanh bất động sản: Vinhomes lập kỷ lục doanh thu, Khang Điền vượt xa kế hoạch lợi nhuận

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, Công ty cổ phần Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần quý 4-2025 đạt khoảng 103.000 tỉ đồng, gấp hơn ba lần cùng kỳ năm trước và lần đầu tiên vượt mốc 100.000 tỉ đồng trong một quý. Đây cũng là quý có doanh thu cao nhất kể từ khi doanh nghiệp này công bố báo cáo tài chính.

Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất của Vinhomes đạt hơn 154.100 tỉ đồng, tăng 50% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 42.111 tỉ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp này.

Theo Vinhomes, kết quả tăng trưởng đến từ việc đẩy mạnh bàn giao hàng loạt dự án quy mô lớn đúng tiến độ tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng và Tây Ninh.

Doanh số bán hàng cả năm đạt hơn 205.250 tỉ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2024, tạo nền tảng doanh thu và lợi nhuận cho giai đoạn cuối năm.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025. Doanh nghiệp đạt doanh thu thuần 4.674 tỉ đồng, tăng 43% so với năm trước.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 1.634 tỉ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm 2024, đồng thời vượt 63% kế hoạch lợi nhuận năm mà doanh nghiệp đặt ra (1.000 tỉ đồng). So với kế hoạch doanh thu, Khang Điền cũng vượt khoảng 23%.

Riêng quý 4-2025, dù doanh thu thuần giảm so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của Khang Điền vẫn tăng mạnh, cho thấy hiệu quả cải thiện rõ rệt trong hoạt động kinh doanh và cơ cấu chi phí.

Nam Long và Novaland cải thiện kết quả nhờ bán hàng và bàn giao cuối năm

Ở nhóm khác, Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG) ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 701 tỉ đồng, tăng 35% so với năm trước và hoàn thành mục tiêu lợi nhuận đã đề ra.

Doanh thu thuần cả năm đạt 5.645 tỉ đồng, đến từ việc bàn giao sản phẩm tại các dự án Southgate, Cần Thơ và Akari... Hoạt động bán hàng là điểm sáng khi doanh số presales năm 2025 đạt gần 11.900 tỉ đồng, gấp hơn 2,2 lần so với năm 2024.

Riêng quý 4-2025, doanh số bán hàng của Nam Long đạt gần 7.000 tỉ đồng, tập trung tại các dự án Southgate, Izumi, Cần Thơ và Elyse Island. Dự án Elyse Island trong đợt mở bán đầu tiên đã mang về hơn 1.000 tỉ đồng doanh số và được cấp phép bán hàng giai đoạn tiếp theo vào cuối tháng 1-2026.

Với Tập đoàn Novaland (NVL), kết quả kinh doanh quý 4-2025 ghi nhận sự cải thiện rõ rệt khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.638 tỉ đồng. Doanh thu thuần trong quý đạt 1.567 tỉ đồng.

Lũy kế cả năm 2025, Novaland ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 6.965 tỉ đồng, trong đó doanh thu bán hàng đạt 6.365 tỉ đồng. Kết quả này chủ yếu đến từ việc đẩy mạnh bàn giao sản phẩm tại nhiều dự án lớn như NovaWorld Phan Thiết, NovaWorld Hồ Tràm, Aqua City, Sunrise Riverside và Palm City trong giai đoạn cuối năm.

Nhìn tổng thể, kết quả kinh doanh năm 2025 của các "ông lớn" bất động sản cho thấy xu hướng phục hồi đã rõ nét hơn, song không diễn ra đồng đều.

Doanh nghiệp có quỹ đất sạch, dự án hoàn thiện pháp lý và khả năng bàn giao đúng tiến độ tiếp tục chiếm ưu thế, trong khi phần còn lại phục hồi chậm hơn và phụ thuộc lớn vào tiến trình triển khai dự án.

Tác giả: Công Triệu

Nguồn tin: tuoitre.vn