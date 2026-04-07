Loại cây nên trồng ở sân trước ngay bây giờ

Đôi khi chúng ta đánh giá thấp khu vườn phía trước nhà, trong khi thực tế đây lại là ấn tượng đầu tiên đối với người qua đường, là cách chúng ta “thể hiện” bản thân trên con phố, và là nơi chào đón khách khi họ đến. Đó là lý do mùa xuân này, chúng ta nên dành nhiều công sức hơn để biến sân trước thành một “ốc đảo” xanh mát, và có một loại cây đặc biệt có thể mang lại màu xanh quanh năm, những bông hoa thơm ngát, đồng thời thu hút động vật hoang dã: kim ngân hoa (honeysuckle).

Theo một bài viết trên tạp chí Mỹ Homes and Gardens, kim ngân hoa có thể khiến sân trước thơm dễ chịu, tạo điểm nhấn theo chiều dọc khi leo trên giàn, và thường giữ lá quanh năm, giúp mọi người yên tâm rằng sân trước sẽ không trông trống trải vào mùa đông.

Dưới đây là lý do vì sao bạn nên trồng kim ngân hoa ở sân trước trong tháng này và vì sao nó là lựa chọn linh hoạt và giá trị nhất.

Vì sao nên trồng kim ngân hoa ở sân trước?

Kim ngân hoa có thể cải thiện diện mạo mặt tiền ngôi nhà theo rất nhiều cách.

Không chỉ dễ trồng, các giống kim ngân hoa leo còn có thể “trang điểm” cho mặt tiền nhà bạn.

Bạn có thể sử dụng giàn leo để tạo một khu vườn thẳng đứng với kim ngân hoa, dù là dùng giàn độc lập hay gắn vào tường nhà.

Đến cuối mùa xuân, kim ngân hoa bắt đầu nở những bông hoa hình ống với hương thơm tuyệt vời, thường có màu kem, hồng và đỏ. Giống ‘Major Wheeler’ đặc biệt rực rỡ.

Điều đặc biệt là những bông hoa này kéo dài đến tận mùa hè, làm đẹp cho sân trước trong mùa tụ họp và chào đón khách với hương thơm ngọt ngào như mật ong và vani khi có người chạm vào.

Tháng Tư cũng là thời điểm quan trọng để trồng kim ngân hoa nếu bạn muốn thưởng thức hoa ngay trong mùa xuân này. Hãy đảm bảo chọn cây đã trưởng thành từ trung tâm cây cảnh, vì kim ngân hoa thường chỉ bắt đầu ra hoa khi được 2–3 năm tuổi.

Một lợi ích khác của việc trồng kim ngân hoa ở sân trước là nó sẽ thu hút các loài thụ phấn, côn trùng có ích - những loài rất thích mật hoa trong các bông hoa hình ống của cây.

Mẹo chăm sóc kim ngân hoa

Một lý do khác nên chọn kim ngân hoa cho sân trước là vì nhu cầu chăm sóc của nó khá phù hợp.

Sân trước thường là khu vực đón nhiều ánh nắng – điều mà cây kim ngân hoa rất ưa thích. Tuy nhiên, bạn cũng không cần lo lắng vì chúng có thể thích nghi tốt với bóng râm một phần, nhưng vẫn cần khoảng 6–8 giờ ánh nắng mỗi ngày để ra hoa mạnh mẽ.

Để khu vườn luôn đẹp mắt, đừng quên cắt tỉa kim ngân hoa sau khi hoa tàn vào mùa hè.

Việc bón phân vào đầu mùa xuân cũng rất quan trọng để hỗ trợ cây ra hoa (thậm chí bạn có thể mua loại phân chuyên dụng cho kim ngân hoa).

Và nếu bạn trồng kim ngân hoa trong chậu, hãy nhớ chọn chậu có lỗ thoát nước. Việc bị ngâm trong nước dư thừa có thể gây thối rễ, vì loài cây này ưa đất ẩm đều nhưng không bị úng.

Tác giả: Trà My

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn