Bắt người đàn ông xâm phạm hài cốt vì lý do ghen tuông

Đặng Viết Văn tại cơ quan công an - Ảnh: PHƯỚC THANH

Theo thông tin ban đầu, Văn sinh sống như vợ chồng khoảng 3 năm nay với một người phụ nữ trên địa bàn ấp Phú Mỹ, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp.

Đêm 11-5, vì lý do ghen tuông, Văn đánh người phụ nữ và đập 6 hũ tro cốt gia đình của người phụ nữ đang chờ xây nhà mồ để chôn cất. Sau đó Văn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 8 khám nghiệm hiện trường, truy tìm Văn.

Đến khuya 13-5, Công an xã Phú Hựu phối hợp Công an xã Đức Lộc, tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Đặng Viết Văn và di lý về để phục vụ điều tra.

Tác giả: Đặng Tuyết - Phước Thanh

