Kinh nghiệm mua hải sản ở Đồ Sơn

Đồ Sơn là khu du lịch biển nổi tiếng ở miền Bắc, nằm cách trung tâm Hải Phòng 18 km. Thời gian di chuyển từ Hà Nội khoảng hai tiếng qua cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (CT05).

Du khách còn có thể tham quan các công trình mang dấu ấn lịch sử, thưởng thức ẩm thực, mua hải sản tươi sống mang về. Các thành viên của Diễn đàn Du lịch Đồ Sơn (Đồ Sơn Review) và anh Lê Thanh, người địa phương, tư vấn một số địa chỉ và kinh nghiệm mua hải sản tươi và giá hợp lý.

Cảng cá Ngọc Hải

Cảng nằm ở ngã ba 353 - Bà Đế, phường Đồ Sơn. Đây là nơi tàu thuyền cập bến mỗi ngày, cũng là nơi bán buôn nhiều loại hải sản. Cảng hoạt động từ khoảng 3-4h khi tàu cá cập bến, chuyên cung cấp các loại hải sản tươi sống của biển Đồ Sơn.

Du khách nên đến sớm, ngay khi thuyền cập bến để mua được những mẻ hải sản tươi ngon nhất. Đi chợ sáng sớm, du khách không chỉ mua được cá, mực, tôm, ghẹ, sò... chất lượng mà còn trải nghiệm nhịp sống chân thực của ngư dân.

Chợ hải sản Đồ Sơn

Chợ hải sản Đồ Sơn nằm ngay kế bên cảng cá Ngọc Hải. Các mặt hàng tại chợ được lựa chọn và phân loại kỹ hơn so với hàng ở cảng, thuận tiện cho du khách mua sắm.

Đây là một trong những địa chỉ được nhiều người tìm đến do chợ còn giữ nhiều nét địa phương, chưa bị du lịch hóa.

Hải sản ở Đồ Sơn đặc trưng miền Bắc với vị đậm, chắc thịt, khác với hải sản miền Trung thường thiên về độ ngọt và kích thước lớn.

Chợ Cầu Vồng

Chợ Cầu Vồng nằm ở số 99 phố Lý Thánh Tông, phường Đồ Sơn, nối trung tâm với các khu du lịch.

Chợ Cầu Vồng hiện được xây mới, quy mô và kiên cố hơn trước. Ngoài các mặt hàng phục vụ sản xuất và đời sống hằng ngày cho người dân, du khách tới chợ Cầu Vồng cũng mua được đủ loại hải sản tươi sống như mực, tôm, ngao, cua và hải sản được chế biến như cá thu, cá lanh, cá sèn, cá hồng phơi một nắng, chả cá, chả mực.

Một góc chợ Cầu Vồng. Ảnh: Thuận Năng

Ngoài những chợ kể trên, du khách cũng có thể ghé chợ Hải Sơn hay các chợ dân sinh trong khu vực dân cư ở Đồ Sơn và tại trung tâm Hải Phòng để chọn mua hải sản. Anh Lê Thanh cũng lưu ý một vài kinh nghiệm:

- Nên mua hải sản vào buổi sáng để đảm bảo độ tươi ngon vì thuyền thường cập bến sớm.

- Không nên lựa chọn những loại hải sản to mà nên mua những con có kích thước vừa phải.

- Quan sát người bán khi cân vì có thể xảy ra trường hợp cân không đủ và hoặc tráo hàng hóa.

- Các chợ ở Đồ Sơn đều có dịch vụ đóng thùng xốp, ướp lạnh nếu khách muốn mang đi xa.

- Hầu hết các chợ đều có dịch vụ chế biến đơn giản (hấp hoặc nướng mọi) để du khách thưởng thức hải sản tại chỗ.

Tác giả: Tâm Anh

Nguồn tin: vnexpress.net