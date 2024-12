Lộ chiêu “liên hoàn kế” của Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ, nữ nạn nhân “cháy” tài khoản 10 tỉ đồng

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 9-12, VKSND TP Hà Nội đang phối hợp với Công an TP Hà Nội mở rộng, điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng liên quan Phó Đức Nam (30 tuổi, trú Bà Rịa - Vũng Tàu, còn gọi TikToker Mr Pips). Trước đó, VKSND quận Cầu Giấy (Hà Nội) phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú Hà Nội) và 24 người khác về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "không tố giác tội phạm" và "rửa tiền". Sau đó khi tiếp nhận điều tra, Công an TP Hà Nội đã tiếp tục khởi tố thêm một số bị can khác.