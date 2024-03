Nghệ An: Khu đất nhiều lần vi phạm tiến độ, Cty chia tách để chuyển nhượng CP tránh thu hồi?

Cấp bìa từ năm 2018 nhưng cố tình “ngâm” đất?

Ngày 04/11/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường có Quyết định số 5185/QĐ-UBND.CN về việc cho phép Công ty Cổ phần Galax khảo sát, lựa chọn địa điểm lập quy hoạch xây dựng Khu tổ hợp Văn phòng, Thương mại dịch vụ tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh.

Công ty Cổ phần Galax (gọi tắt là Cty Galax) có trụ sở tại xóm 4, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Trước đây, Cty này do bà Đái Ngân Hà là người đại diện pháp luật, hiện nay là ông Nguyễn Mạnh Hùng. Cty này từng có Dự án Khu liên hợp tái chế và xử lý chất thải rắn Ecovi tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, Nghi Lộc. Tuy nhiên hoạt động không hiệu quả, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nên UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tạm dừng hoạt động.

Mới đây Cty Galax đã tái cơ cấu và được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An thống nhất chủ trương cho phép đầu tư Dự án Nhà máy điện rác tại Nghi Yên, Nghi Lộc với tổng mức đầu tư 3.100 tỷ đồng (thay thế dự án cũ).

Năm 2013, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường có QĐ số 5185/QĐ-UBND.CN về việc cho phép Công ty CP Galax khảo sát, lựa chọn địa điểm lập quy hoạch xây dựng Khu tổ hợp văn phòng, Thương mại dịch vụ tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh.

Trở lại Dự án Khu tổ hợp văn phòng, Thương mại dịch vụ tại xã Nghi Phú, TP Vinh thì theo QĐ cho phép khảo sát, lựa chọn địa điểm lập QH: khu đất có diện tích hơn 2.500m2 với phía Nam giáp đường QH 72m, phía Bắc giáp khu dân cư, phía Tây đất Cty Đồng Tâm, phía Đông giáp Cty Bách Ngọc.

Ngày 6/1/2014 Dự án Khu tổ hợp văn phòng, thương mại dịch vụ được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt QH chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại QĐ số 30/QĐ-UBND.CNTM.

Ngày 23/3/2018, UBND tỉnh Nghệ An có QĐ số 145 về việc cho Cty CP Galax thuê 2.573,2m2 tại xã Nghi Phú, TP Vinh để thực hiện Dự án xây dựng tổ hợp văn phòng, thương mại dịch vụ. Thời hạn cho thuê đất: 50 năm; hình thức thuê đất: trả tiền thuê đất hàng năm.

Theo Hợp đồng thuê đất số 161/HĐ-TĐ ngày 12/7/2018 giữa bên cho thuê đất (UBND tỉnh Nghệ An ông Võ Văn Ngọc, PGĐ Sở TN-MT đại diện) và bên thuê đất (Cty CP Galax do ông Nguyễn Lưu Thuỵ, Giám đốc chi nhánh Cty đại diện) thì tiền thuê đất được tính từ ngày 23/3/2018. Đơn giá thuê đất là 154.200/1m2/năm; mục đích sử dụng: đất thương mại dịch vụ.

Tại Điều 4 của Hợp đồng này ghi rõ Quyền và nghĩa vụ của các bên: Bên cho thuê đất đảm bảo việc sử dụng đất của Bên thuê đất trong thời gian thực hiện hợp đồng, không được chuyển giao quyền sử dụng khu đất trên cho bên thứ 3, chấp hành quyết định thu hồi đất theo quy định pháp luật về đất đai.

Sau khi được cho thuê đất, cấp bìa, Cty CP Galax không chịu tiến hành triển khai xây dựng, đưa vào hoạt động mà bỏ hoang khu đất “vàng” hơn 2.500m2 bám đại lộ Vinh-Cửa Lò từ năm này qua năm khác. Cty này chỉ san lấp mặt bằng, xây tường bao rồi để đó.

Vào năm 2019, do dự án chậm tiến độ không chịu đưa đất vào sử dụng nên đã bị đưa vào danh sách của Đoàn kiểm tra liên ngành số 3 (do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì).

Năm 2018 khu đất bám đại lộ Vinh – Cửa Lò được cho thuê đất, cấp bìa nhưng bị Cty CP Galax bỏ hoang từ đó đến nay hết sức lãng phí, vi phạm tiến độ nghiêm trọng nhiều lần.

Ngày 27/11/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã có QĐ số 4805/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng và đất đai của 1 số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đã cho phép Dự án Văn phòng làm việc và Trung tâm thương mại tổng hợp tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh do Cty CP Galax làm chủ đầu tư được gia hạn 24 tháng để hoàn thành đưa vào hoạt động (tính từ ngày 27/11/2019).

Nhiều lần không thực hiện rồi chia tách Cty chuyển nhượng cổ phần?

Tuy nhiên 24 tháng trôi qua, Cty CP Galax vẫn bất chấp các quy định, không chịu triển khai bất cứ hạng mục nào. Mặc dù trong QĐ gia hạn số 4805, UBND tỉnh Nghệ An kiên quyết “nếu không đảm bảo tiến độ hoàn thành đưa dự án vào hoạt động, Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật, chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các chi phí đã bỏ ra” tuy nhiên sau đó, Dự án tiếp tục được “ưu ái” cho qua.

Cùng thời điểm này, vào cuối năm 2020, Công ty CP Galax Vinh được tách từ Công ty CP Galax (mã số doanh nghiệp 2902076992, đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 2/12/2020). Sau khi được được tách doanh nghiệp, Cty CP Galax Vinh đã ký phụ lục hợp đồng thuê đất số 189/PLHĐ-TĐ ngày 22/12/2020 với UBND tỉnh Nghệ An.

Vào cuối năm 2020, Công ty CP Galax Vinh được tách từ Công ty CP Galax. Người đại diện pháp luật Cty hiện nay là bà Nguyễn Thị Kim Liên với chức danh: Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc.

Theo đó, bên thuê đất lúc này là Cty CP Galax Vinh, có trụ sở tại xóm 4, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc do bà Trần Thị Bạch Linh – Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc làm đại diện.

Hai bên thoả thuận ký Phụ lục hợp đồng thuê đất với các điều, khoản sau: Sửa đổi nội dung HĐ thuê đất số 161/HĐ-TĐ ngày 12/7/2018 được ký giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An với Cty CP Galax; cụ thể: Tên của tổ chức thuê đất trong HĐ thuê đất được đổi từ “Công ty Cổ phần Galax” thành “Công ty Cổ phần Galax Vinh”. Các điều, khoản khác tại HĐ thuê đất số 161 vẫn giữ nguyên.

Tiếp đó, vào cuối năm 2021, sau khi có đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục ban hành QĐ số 2447/QĐ-UBND “về việc gia hạn tiến độ dự án xây dựng Khu tổ hợp văn phòng, TMDV tại xã Nghi Phú, TP Vinh”.

Theo đó, chấp thuận gia hạn tiến độ hoàn thành Dự án Khu tổ hợp văn phòng, TMDV tại xã Nghi Phú, TP Vinh như sau: hoàn thành dự án và đưa vào hoạt động trước ngày 31/12/2022.

Trong thời điểm được gia hạn này, Cty CP Galax Vinh đã có tờ trình số 305 về việc xin điều chỉnh QH chi tiết xây dựng 1/500 Dự án. Ngày 10/6/2022, PCT thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã có văn bản số 4225/UBND.CN về chấp thuận chủ trương điều chỉnh QH chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tổ hợp văn phòng, thương mại và dịch vụ tổng hợp tại xã Nghi Phú.

Đã 05 tháng trôi qua kể từ ngày gia hạn lần thứ 3, khu đất vàng bám đại lộ Vinh – Cửa Lò vẫn chưa có gì thay đổi ngoài các điều chỉnh QH, gia hạn tiến độ cũng như chuyển nhượng cổ phần.

Theo đó: “Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại cv số 1890/SXD.QHKT ngày 1/6/2022, UBND tỉnh Nghệ An đồng ý với đề nghị của Sở Xây dựng, cho phép Cty CP Galax Vinh được tiến hành các thủ tục lập điều chỉnh QH… Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý để triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã được UBND tỉnh cho phép gia hạn tại QĐ số 2447… quá thời hạn nêu trên, Chủ đầu tư chưa hoàn thành dự án thì sẽ bị thu hồi theo đúng quy định của pháp luật”.

Ngày 7/7/2022 Dự án Khu tổ hợp văn phòng, thương mại và dịch vụ tại xã Nghi Phú do Cty CP Galax Vinh làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Nghệ An điều chỉnh QH chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại QĐ số 1992.

Lúc này khu đất 2.573,2m2 được QH xây dựng các hạng mục công trình như sau: Khu tổ hợp văn phòng, TTTM, trưng bày kinh doanh-dịch vụ bảo dưỡng và sữa chữa ô tô (trong đó có sử dụng 02 tầng làm chỗ để xe) diện tích xây dựng: 1.800,83m2; Sân đường nội bộ, cây xanh diện tích 727,37m2; trạm biến áp…

Liệu sau khi thay đổi nhà đầu tư mới, khu đất có thực sự được xây dựng, đưa vào hoạt động hay tiếp tục được “ngâm” rồi chuyển nhượng cổ phần kiếm lời giữa các nhà đầu tư?

Sau khi điều chỉnh được QH, ngày 15/7/2022 Cty CP Galax Vinh thay đổi đăng ký Doanh nghiệp lần thứ 2. Theo đó, trụ sở công ty được thay đổi từ xóm 4, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc về địa chỉ Đại lộ Vinh – Cửa Lò, xóm 13, xã Nghi Phú, TP Vinh. Vốn điều lệ Cty lúc này là 40 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật Cty CP Galax Vinh lúc này là bà Nguyễn Thị Kim Liên với chức danh: Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc.

Tuy nhiên lại một lần nữa, hết thời gian gia hạn (31/12/2022-PV), Dự án Khu tổ hợp văn phòng, TMDV tại xã Nghi Phú của Cty CP Galax Vinh vẫn không được khởi công xây dựng. Khu đất trở nên hoang hoá, cây cỏ mọc um tùm, nằm gần ngã tư Lê Nin – đại lộ Vinh – Cửa Lò càng trở nên nhếch nhác bộ mặt phố thị.

Sau 2 lần “ưu ái” gia hạn nhưng chủ đầu tư vẫn không chịu xây dựng, đáng lẽ UBND tỉnh Nghệ An phải có biện pháp mạnh trong việc xử phạt hay thu hồi khu đất vi phạm, đường này Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An tiếp tục đề nghị UBND tỉnh gia hạn dự án lần… 3 (?!).

Cụ thể, xét đề nghị của Đoàn liên ngành do Sở Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng đoàn (tại Báo cáo số 5986/ STNMT-Đktr số 2 ngày 30/8/2023), PCT UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An đã ra QĐ số 3188 về việc phê duyệt kết quả kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Dự án Khu tổ hợp văn phòng, TMDV tại xã Nghi Phú của Cty CP Galax Vinh được gia hạn tiến độ sử dụng đất 15 tháng kể từ ngày 30/9/2023.

Nhưng tính đến nay, đã 05 tháng trôi qua, khu đất vàng bám đại lộ Vinh – Cửa Lò vẫn chưa có gì thay đổi, ngoài các điều chỉnh QH, gia hạn tiến độ cũng như chuyển nhượng cổ phần. Liệu sau khi thay đổi nhà đầu tư mới, khu đất có thực sự được xây dựng, đưa vào hoạt động hay tiếp tục được “ngâm” rồi chuyển nhượng cổ phần giữa các nhà đầu tư?

Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo xã Nghi Phú, TP Vinh cho biết: “Dự án Khu tổ hợp văn phòng, thương mại và dịch vụ được cho thuê đất từ lâu, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến bị bỏ hoang, chậm tiến độ. Mới đây Cty này được chuyển nhượng cổ phần cho những nhà đầu tư mới, hi vọng sẽ được đầu tư xây dựng, đưa vào hoạt động, tránh bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí cũng như mất mỹ quan đô thị”.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã nhiều lần đến địa chỉ Cty CP Galax Vinh cũng như liên hệ qua người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc nhưng không nhận được hồi âm.

Tác giả: Thục Anh - Vinh Quang

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn