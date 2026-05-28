16 bị cáo trong vụ nhận hối lộ cấp phép hành nghề y, dược chuẩn bị hầu tòa

Hội đồng xét xử trong vụ án dự kiến do thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa phiên tòa.

Trong số 16 bị cáo, có 11 bị cáo nguyên là cán bộ của Sở Y tế thành phố Hà Nội, trong đó có 8 bị cáo thuộc Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân - Sở Y tế thành phố Hà Nội, gồm: Tô Tử Anh, cựu Phó Trưởng phòng; Nguyễn Văn Đức, Trưởng phòng; Trần Thị Bạch Tuyết; Phó Trưởng phòng; Đỗ Thị Hương, chuyên viên; Nguyễn Thị Huy, cán bộ; Vũ Việt Phong, cán bộ; Đỗ Đình Long, chuyên viên; Vũ Thị Bích Ngọc, cán bộ hưu trí.

Ba bị cáo khác thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội gồm: Ngô Thị Hồng Phương, chuyên viên Văn phòng; Nguyễn Đình An, nhân viên Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội và Đỗ Doãn Tiến, lái xe.

Theo hồ sơ vụ án, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân trực thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập; cung cấp dịch vụ hành chính công theo quy định của pháp luật: Cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp bổ sung Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh…

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã được Sở Y tế phân công, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thành lập các đoàn trực tiếp đi thẩm định, kiểm tra, hậu kiểm tại cơ sở tư nhân về việc cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp bổ sung các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP), Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) và cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Giai đoạn này, nhiều cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội thiếu các điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động, hành nghề nhưng vẫn muốn được cấp Giấy chứng nhận và Giấy phép trên theo quy định.

Vì vậy, đại diện các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân đã chủ động liên hệ với các đối tượng môi giới làm dịch vụ xin cấp các Giấy chứng nhận và Giấy phép trên với giá dao động từ 15-20 triệu đồng/Giấy chứng nhận GPP, từ 30-50 triệu đồng/Giấy chứng nhận GDP và từ 60-70 triệu đồng/Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Các đối tượng môi giới móc nối, liên hệ, với cán bộ của Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân để đưa tiền và thỏa thuận “tạo điều kiện”, hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua lỗi vi phạm để các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân được cấp phép nhanh.

Cơ quan tố tụng xác định, trong thời gian từ năm 2019-2024, lợi dụng các quy định pháp luật, một số cá nhân là lãnh đạo Phòng, nguyên lãnh đạo Phòng và một số chuyên viên, cán bộ tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân Sở Y tế thành phố Hà Nội đã có hành vi nhận hối lộ nhằm “tạo điều kiện”, hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua lỗi vi phạm trong hoạt động thẩm định cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP, GDP và cấp Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.

Tổng số tiền các bị cáo nhận hối lộ là hơn 3,8 tỷ đồng.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Huy và Đỗ Đình Long với vai trò là thành viên Đoàn thẩm định, trong thời gian từ tháng 3/2022-12/2024, Nguyễn Thị Huy trực tiếp nhận tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng từ 3 môi giới là Nguyễn Thị Bích, Bùi Lan Anh và Vũ Thị Bích Ngọc để tạo điều kiện bỏ qua lỗi vi phạm, ghi giảm số lỗi, cấp phép nhanh cho 258 cơ sở bán lẻ thuốc.

Đỗ Đình Long đã trực tiếp nhận tổng số tiền gần 320 triệu đồng từ 3 môi giới là Nguyễn Đình An, Nguyễn Thị Thu Hoài và Bùi Lan Anh để tạo điều kiện bỏ qua lỗi vi phạm, ghi giảm số lỗi, cấp phép nhanh cho 56 cơ sở bán lẻ thuốc…

Trong số 16 bị cáo, 9 bị cáo bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Nhận hối lộ”. Các bị cáo còn lại bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Môi giới hối lộ”.

