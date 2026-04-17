Lên mạng hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn, 8 thanh niên bị khởi tố

Liên quan vụ ẩu đả gây mất an ninh trật tự xảy ra tại quán cá phê trên đường Tân Thắng, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng, gồm: Nguyễn Thành Đô (SN 1997), Nguyễn Duy Huỳnh (SN 1984), Trần Quang Anh Bằng (29 tuổi), Lê Tấn Phát (25 tuổi), Trần Hoàng Phúc (SN 2003), Trương Quang Hiền (SN 2003), Nguyễn Đình Tuấn (SN 2009), Trương Trung Hậu (SN 1996) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Theo kết quả điều tra, Lê Tấn Phát và Nguyễn Đình Tuấn sử dụng mạng xã hội Facebook đăng bài viết lên hội nhóm với nội dung liên quan quá trình đi phượt và gây ra nhiều tranh cãi, mâu thuẫn trên hội nhóm vì không thực tế.

Cơ quan điều tra tống đạt các thủ tục tố tụng đối với 8 bị can.



Sau đó, Nguyễn Thành Đô đăng bài viết lên trang cá nhân với mục đích trêu chọc Phát và Tuấn. Thấy vậy nên hai bên nhắn tin cự cãi, thách thức qua mạng và hẹn nhau tại quán cà phê đường Tân Thắng (phường Tân Sơn Nhì, TP Hồ Chí Minh) để gặp mặt trực tiếp, giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, các đối tượng tiếp tục cự cãi và xảy ra xô xát giữa hai bên. Nắm được thông tin, Công an phường Tân Sơn Nhì nhanh chóng có mặt, kịp thời ngăn chặn vụ việc và đưa những người liên quan về trụ sở làm việc.

Qua làm việc, các đối tượng trên đã thừa nhận hành vi vi phạm. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng người để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân