Khởi tố đối tượng sản xuất, buôn bán t.h.u.ố.c chữa b.ệ.n.h g.i.ả tại Nghệ An

Khởi tố đối tượng Nguyễn Duy Sơn quảng cáo thuốc chữa bệnh sai sự thật để trục lợi. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một số dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc chữa bệnh không rõ nguồn gốc. Trong đó, Nguyễn Duy Sơn được xác định là đối tượng có biểu hiện nổi lên khi quảng bá các sản phẩm điều trị hen suyễn chưa được kiểm chứng.

Để tiếp cận người tiêu dùng, Sơn sử dụng nhiều thủ đoạn như phun sơn dòng chữ quảng cáo “khỏi hen suyễn 100%” kèm số điện thoại lên tường nhà, biển quảng cáo, biển báo giao thông dọc tuyến Quốc lộ 1A qua nhiều địa phương.

Đồng thời, đối tượng còn tận dụng mạng xã hội Zalo, Facebook để đăng tải các nội dung quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm nhằm tạo lòng tin và thu hút khách hàng.

Tang vật thu được, gần 200 lọ thuốc giả mang nhãn “thuốc hen suyễn, thuốc nam gia truyền…” (Ảnh: Công an Nghệ An)

Nhận thấy dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, ngày 31/3/2026, lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của đối tượng.

Qua khám xét, cơ quan Công an thu giữ gần 200 lọ thuốc mang nhãn “thuốc hen suyễn, thuốc nam gia truyền…” cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn như: Phun sơn dòng chữ quảng cáo “khỏi hen suyễn 100%” kèm số điện thoại lên tường nhà, biển quảng cáo, biển báo giao thông dọc tuyến Quốc lộ 1A qua rất nhiều địa phương.

Kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) cho thấy trong các sản phẩm này có chứa các hoạt chất tân dược như dexamethasone và chlorpheniramine. Đây là các loại thuốc tân dược thuộc danh mục cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Duy Sơn và gia đình không có chuyên môn trong lĩnh vực sản xuất thuốc. Số sản phẩm được mua trôi nổi trên mạng, sau đó dán nhãn, quảng cáo sai sự thật để bán ra thị trường kiếm lời.

Từ năm 2025 đến khi bị phát hiện, đối tượng đã tiêu thụ gần 1.000 lọ thuốc giả, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi lựa chọn và sử dụng các loại thuốc chữa bệnh, chỉ nên mua sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được cấp phép lưu hành và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Những trường hợp đã mua hoặc sử dụng sản phẩm liên quan vụ việc được đề nghị liên hệ cơ quan chức năng để được hỗ trợ, giải quyết.

Tác giả: Lê Quyết

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn