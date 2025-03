Lee Jun Ki bị điều tra thuế

Theo TVReport ngày 19/3, cuộc điều tra thuế đối với Lee Jun Ki được cho là đã bắt đầu gần hai năm trước, tập trung vào công ty JG Entertainment, do chính anh thành lập vào năm 2014. Mặc dù hiện đang có hợp đồng độc quyền với Namoo Actors, thu nhập từ các dự án của anh lại được chuyển qua JG Entertainment và được phân loại là thu nhập doanh nghiệp thay vì thu nhập cá nhân.

Việc phân loại này giúp công ty chỉ phải đóng thuế doanh nghiệp 24%, thay vì mức thuế thu nhập cá nhân lên đến 45%. Các cơ quan chức năng nghi ngờ rằng đây là một chiến lược giảm thuế có chủ đích, dẫn đến việc điều tra kỹ lưỡng các giao dịch tài chính của anh.

Lee Jun Ki bị giám sát tài chính, nghi vấn lợi dụng công ty để giảm thuế

Trước những cáo buộc, công ty quản lý khẳng định Lee Jun Ki luôn tuân thủ luật thuế, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi hoạt động tài chính của anh đều được thực hiện dưới sự tư vấn chuyên nghiệp của các chuyên gia thuế. Công ty cũng xác nhận rằng nam diễn viên đã thanh toán đầy đủ khoản thuế bị truy thu, nhưng đồng thời đệ đơn khiếu nại vì cho rằng quyết định của cơ quan thuế không phản ánh đúng quy định tiêu chuẩn.

Ngoài vấn đề thuế, báo chí còn đặt nghi vấn về việc JG Entertainment mua một căn hộ áp mái cao cấp tại Cheongna, Incheon vào năm 2021 với giá 2,95 tỷ KRW (khoảng 2,1 triệu USD). Một số nguồn tin cho rằng Lee Jun Ki đã sử dụng căn hộ này làm nơi ở cá nhân, dẫn đến sự giám sát chặt chẽ hơn từ cơ quan thuế.

Tuy nhiên, đại diện của nam diễn viên đã phủ nhận cáo buộc, khẳng định rằng bất động sản này là trụ sở chính thức của JG Entertainment và không có vi phạm pháp luật nào liên quan. Sau khi điều tra, cơ quan thuế không tìm thấy dấu hiệu bất thường trong giao dịch này.

Dù tranh chấp thuế vẫn đang diễn ra, công ty quản lý nhấn mạnh rằng Lee Jun Ki đã hợp tác toàn diện với cơ quan chức năng và cam kết giải quyết vụ việc một cách minh bạch. Hiện tại, nam diễn viên vẫn tiếp tục các hoạt động nghệ thuật mà không bị ảnh hưởng bởi cuộc điều tra.

Lee Jun Ki sinh ngày 17/4/1982 tại Busan, Hàn Quốc. Từ nhỏ, anh đã đam mê diễn xuất và quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật bất chấp sự phản đối của gia đình. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh chuyển đến Seoul để theo học Trường Đại học Nghệ thuật Seoul.

Năm 2005, anh vụt sáng trở thành hiện tượng châu Á nhờ vai diễn Gong-gil, một diễn viên nam chuyên đóng vai nữ trong bộ phim điện ảnh "The King and the Clown". Với vẻ ngoài lãng tử, khuôn mặt đẹp phi giới tính cùng lối diễn xuất nội tâm sâu sắc, Lee Jun Ki nhanh chóng trở thành một trong những nam diễn viên được săn đón nhất của màn ảnh Hàn.

Sau thành công của "The King and the Clown", Lee Jun Ki tiếp tục ghi dấu ấn với hàng loạt bộ phim đình đám, bao gồm: "Iljimae" (2008), "Arang and the Magistrate" (2012), "Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo" (2016), "Lawless Lawyer" (2018), "Again My Life" (2022).

Không chỉ thành công trong sự nghiệp diễn xuất, Lee Jun Ki còn có tài ca hát và võ thuật. Anh từng phát hành album nhạc tại Nhật Bản và biểu diễn trong nhiều sự kiện quốc tế.

Ngoài sự nghiệp nghệ thuật, Lee Jun Ki còn nổi tiếng với lối sống giản dị và không scandal lớn. Anh từng phục vụ nghĩa vụ quân sự từ năm 2010-2012, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, và trở lại với nhiều dự án ấn tượng.

Với hơn 20 năm hoạt động, Lee Jun Ki không chỉ là một tài tử hàng đầu của Hàn Quốc mà còn là gương mặt đại diện của làn sóng Hallyu trên toàn thế giới.

Tác giả: Hà Phương

Nguồn tin: vov.vn