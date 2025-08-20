2 thanh niên không chấp hành hiệu lệnh giao thông dương tính với ma túy

Được biết khoảng 15h20 cùng ngày, trong quá trình TTKS, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 – Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng phát hiện xe ô tô con biển kiểm soát 43E-018.XX có dấu hiệu nghi vấn đang lưu thông trên đường Nguyễn Tri Phương.

2 thanh niên dương tính ma túy và phương tiện vi phạm.

Tuy nhiên, khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra, đối tượng điều khiển không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy qua nhiều tuyến phố, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trước tình huống đó, tổ công tác đã triển khai đồng bộ các biện pháp truy đuổi và ngăn chặn. Đến giao lộ Lê Duẩn – Điện Biên Phủ, lực lượng Công an đã khống chế phương tiện và đưa các đối tượng về trụ sở làm rõ.

Qua kiểm tra sơ bộ, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Lái xe được xác định là V.T. (SN 1999, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), chở theo T.C.C. (SN 2001, trú đường Hà Huy Tập, phường Thanh Khê).

Kết quả test nhanh cho thấy cả hai đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi “người điều khiển xe trên đường mà trong người có chất ma túy”, tạm giữ phương tiện và bàn giao người cùng tang vật cho Công an phường Thanh Khê tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Thân Lai

Nguồn tin: cand.com.vn