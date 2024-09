Công an Nghệ An "căng mình" giúp dân ứng phó với mưa lớn

Công an các địa phương huy động lực lượng tham gia di chuyển tài sản và đưa người dân đến vùng an toàn

Chiến sĩ Cảnh sát giao thông Công an TP. Vinh đội mưa đẩy xe giúp người dân qua đoạn ngập sâu

Công an huyện Diễn Châu kiểm tra, che chắn các điểm ngập sâu

Công an huyện Nam Đàn kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở

Lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc kiểm tra điểm sạt lở tại xóm Rồng, xã Nghi Thiết

Tại tỉnh Nghệ An, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong 02 ngày 22-23/9/2024, trên địa bàn nhiều huyện của tỉnh Nghệ An có mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt nhiều nơi, đặc biệt nhiều tuyến đường bị ngập, gây chia cắt cục bộ. Trên các khe suối có cầu tràn, nhiều điểm nước dâng cao, ngập sâu ảnh hưởng đến việc đi lại của bà con.

Trước tình hình trên, Công an các đơn vị, địa phương đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương án giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lớn; tổ chức tuyên truyền, vận động di dời để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân. Bên cạnh đó, lực lượng Công an còn đến từng nhà hỗ trợ người dân di dời tài sản, vật nuôi; đặt biển cảnh báo, rào chắn tại các khu vực nguy hiểm; dọn dẹp các tuyến đường bị cây cối, đất đá chắn lấp… Triển khai lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra tại cầu tràn giáp ranh xã Thanh Hương và xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương và cầu Thác Rộng, xã Thanh Hương

Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra tại huyện Nam Đàn và huyện Hưng Nguyên

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường - Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra tại cầu tràn xã Bảo Thành, huyện Yên Thành và đập tràn xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu

Cũng trong ngày 23/9, Công an tỉnh đã thành lập các đoàn công tác do các đồng chí Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lớn tại một số huyện như Nam Đàn, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Diễn Châu, Yên Thành…

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn