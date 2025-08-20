Tàu hỏa Hàn Quốc đâm bảy công nhân, nguyên nhân do tàu chạy quá êm?

Cảnh sát và các nhà chức trách đang điều tra tại hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa sáng 19-8 ở tỉnh Gyeongsangbuk, miền đông nam Hàn Quốc - Ảnh: YONHAP

Theo báo Chosun, khoảng 10h52 sáng 19-8, khi di chuyển qua huyện Cheongdo, tỉnh Gyeongsangbuk, phía đông nam Hàn Quốc, đoàn tàu hỏa Mugunghwa bất ngờ đâm trúng bảy công nhân đang kiểm tra đường ray trên tuyến Gyeongbu.

Trong số các nạn nhân, nhân viên công ty kiểm tra an toàn công trình A (36 tuổi) và một người khác được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng không qua khỏi.

Nhân viên Tổng công ty Đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) B (29 tuổi) cùng ba người khác bị thương nặng, trong khi một công nhân 66 tuổi chỉ bị thương nhẹ.

Nhóm công nhân trên đang rà soát các hạng mục kết cấu đường sắt bị hư hại do mưa lớn gần đây tại khu vực Cheongdo.

Lúc 10h45 cùng ngày, ông A và đồng nghiệp đã được lãnh đạo ga Namseonghyeon cho phép kiểm tra chi tiết.

Họ đi vào đường ray qua cổng vào và di chuyển dọc theo bên trái tuyến đường sắt, nhưng gặp nạn chỉ bảy phút sau đó.

Thời điểm xảy ra tai nạn, tàu Mugunghwa đang chạy từ ga Dongdaegu (thành phố Daegu, thủ phủ tỉnh Gyeongsangbuk) về ga Jinju (tỉnh Gyeongsangnam) và lao vào nhóm công nhân từ phía sau khi họ vẫn đang đi bộ trên đường ray.

Mặc dù điện thoại của nhân viên B có cài ứng dụng phát cảnh báo khi tàu hỏa đến gần, song tín hiệu này không đủ để ngăn thảm kịch.

Cơ quan điều tra nhận định vị trí xảy ra tai nạn nằm ở đoạn đường cong, khuất tầm nhìn, có thể khiến lái tàu không kịp nhìn thấy công nhân.

Một quan chức cứu hỏa cho biết do tàu chạy bằng điện nên tiếng ồn phát ra nhỏ hơn tàu hỏa thông thường, khiến công nhân khó nhận biết tàu đang tới, đặc biệt trong điều kiện có nhiều tạp âm xung quanh.

Về phía KORAIL, đơn vị này khẳng định mọi thông tin làm việc đã được chia sẻ đầy đủ với lái tàu và ga Namseonghyeon, đồng thời nhấn mạnh các thủ tục an toàn đều được tuân thủ.

“Ở nơi yên tĩnh, tiếng tàu có thể nghe rõ, nhưng nếu có tạp âm thì khó nhận ra. Vụ tai nạn được cho là xảy ra ở phía bên trái hướng chạy tàu, nhiều khả năng nhóm công nhân đi trên lối rải sỏi cạnh đường ray và bị tông”, một nhân viên KORAIL cho biết.

Ngay sau sự cố, cảnh sát và lực lượng cứu hộ huy động 65 nhân viên cùng 16 phương tiện đến hiện trường để xử lý. Hiện các nhà chức trách địa phương đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

